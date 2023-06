CAROVIGNO (BR) - Nel mese di marzo, e precisamente il 13, si è avuto modo di festeggiare i primi 10 anni di pontificato di Papa Francesco. Un Papa che ha dato una nuova linfa e un nuovo slancio alla Chiesa e a tutto il mondo. Tra le tante cose che Papa Francesco ha avuto modo di fare in questi primi 10 anni di pontificato, è stato quello di indire, nel 2015, un Giubileo straordinario dedicato alla divina Misericordia. E, proprio sulla Misericordia, un giovane della provincia di Brindisi, Francesco Carlucci, ha scritto il suo primo libro dal titolo "Un'oasi di Misericordia - La chiesa nell'azione pastorale di Papa Francesco" edito da Tau Editrice. - Nel mese di marzo, e precisamente il 13, si è avuto modo di festeggiare i primi 10 anni di pontificato di Papa Francesco. Un Papa che ha dato una nuova linfa e un nuovo slancio alla Chiesa e a tutto il mondo. Tra le tante cose che Papa Francesco ha avuto modo di fare in questi primi 10 anni di pontificato, è stato quello di indire, nel 2015, un Giubileo straordinario dedicato alla divina Misericordia. E, proprio sulla Misericordia, un giovane della provincia di Brindisi, Francesco Carlucci, ha scritto il suo primo libro dal titolo "Un'oasi di Misericordia - La chiesa nell'azione pastorale di Papa Francesco" edito da Tau Editrice.





"Papa Francesco, con il suo stile e le sue scelte, ha dato un nuovo impulso alla vita della Chiesa. Alcuni hanno accolto il suo magistero con entusiasmo, altri con grande scetticismo condito da punte di opposizione" si legge nella quarta di copertina del libro di Francesco Carlucci "Il testo mette in evidenza la continuità del magistero di Papa Francesco con il cammino di ricezione e messa in pratica del Concilio Vaticano II e dei suoi predecessori. Quasi a voler fotografare dall'alto, come con un drone, l'azione pastorale del Papa, questo lavoro si snoda attraverso le seguenti tappe: dalle fondamenta ermeneutiche del suo pensiero alla riscoperta della Chiesa come Popolo di Dio; dalla centralità della Misericordia nella vita del cristiano all'ascolto dello Spirito Santo che riprende vigore nella 'prassi sinodale'".

Ma, come mai è stato dato questo titolo "Un'oasi di Misericordia?". A raccontarcelo è lo stesso autore: "Papa Giovanni XXIII nel discorso 'Gaudet Mater Ecclesia', in apertura del Concilio Vaticano II, disse chiaramente che per la Chiesa era arrivato il tempo di utilizzare «la medicina della misericordia invece di imbracciare le armi del rigore». La misericordia è l’asse portante del cammino della Chiesa in particolare nel post-Concilio, basti pensare al magistero di Giovanni Paolo II e l’impulso dato alla devozione alla Divina misericordia. Papa Francesco ha raccolto l’eredità dei suoi predecessori improntando la vita della Chiesa a partire dalla misericordia, perché essa possa raggiungere quelle 'periferie' - ognuno di noi ha almeno una 'periferia' esistenziale - che aspettano di ricevere l’annuncio del Vangelo, l’annuncio di Cristo che è salvezza e gioia. La misericordia diviene il paradigma su cui misurare la vita della Chiesa nelle varie attività che essa svolge. Il Papa ripete spesso che Dio è 'compassione, vicinanza e tenerezza', un Dio che ama e non si stanca mai di perdonare".





E parliamo, infine, dell'autore. Francesco Carlucci, classe 1986, di Carovigno (BR), è laureato in Beni Culturali e Filologia Moderna. Ha conseguito il Baccalaureato in Scienze Religiose presso l'ISSRM "Don Tonino Bello" di Lecce ed è attualmente iscritto al relativo corso di laurea magistrale. Collabora con la Consulta Diocesana di Pastorale Giovanile dell'Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni.





Ci auguriamo che questo libro possa essere letto da tante persone e far capire che annunciare Cristo è davvero "salvezza e gioia" in tutto il mondo.





Si può prenotare la copia del libro di Francesco Carlucci attraverso il seguente link https://www.ibs.it/oasi-di-misericordia-chiesa-nell-libro-francesco-carlucci/e/9791259752376