SAN GIOVANNI ROTONDO - Torna anche per questa estate il “Festival Largo 28 luglio”, terza edizione, l’evento si svolgerà da sabato 29 luglio e terminerà lunedì 31 luglio 2023, una tre giorni nella suggestiva piazza dedicata all’arrivo di Padre Pio nella città, che avvenne la sera del 28 luglio 1916, nei pressi del corso principale, Corso Umberto I. Il Festival rientra nel cartellone degli eventi estivi organizzati dal Comune di San Giovanni Rotondo.Saranno tre giorni di musica e food, con varie proposte attente al territorio e alle sue specialità. Sin dalla prima edizione il Festival si è caratterizzato per essere un importante momento di socializzazione dell’estate di San Giovanni Rotondo, nei tre giorni il centro cittadino accoglie le performance musicali e il food & beverage di qualità , contornato da attività ludiche e di spettacolo.L’inizio della manifestazione è alle ore 19:00. Il programma musicale prevede l’alternarsi di gruppi musicali con diversi repertori musicali. Si parte,sabato 29 luglio ,con Led Zeppelin tribute band. I Led Zeppelin sono stati un gruppo musicale britannico formato nel 1968, considerato tra i grandi innovatori del rock e tra i principali pionieri dell'hard rock.Domenica 30 luglio concerto di “Notti magiche” Tribute band Gianna Nannini, tributo all'artista Italiana più Rock di sempre. Lunedì 31 luglio il festival chiuderà con l’attesissimo concerto del duo Michele Longo e Russel Russel, la collaborazione dei due noti musicisti è nata grazie alla partecipazione a The Voice Senior su Rai1. I concerti inizieranno alle ore 21.00 e sono tutti gratuiti.L’organizzazione dell’evento è curato dall’associazione “Largo 28 luglio”,per informazioni: Saverio 328 6756177- Michele 338 9670526.