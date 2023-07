Il Sud Italia è attualmente impegnato nella lotta contro gli incendi che stanno devastando alcune regioni. La situazione è particolarmente critica nel palermitano, dove i focolai sono ancora attivi e hanno causato la morte di tre anziani. Anche in Calabria si registra una vittima a causa delle fiamme. Circa 2mila persone sono state costrette a sfollare a causa degli incendi che stanno divampando nelle aree colpite.La situazione si sta facendo sempre più grave, tanto che si sta considerando l'ipotesi di dichiarare lo stato d'emergenza per l'Italia. Il Consiglio dei Ministri si riunirà oggi per prendere una decisione riguardante l'eventuale stato d'emergenza, soprattutto alla luce della tempesta che ha colpito la Lombardia e degli incendi in corso in Sicilia.Parallelamente, è in arrivo un decreto riguardante il lavoro con la cassa integrazione in deroga legata al clima, evidenziando l'attenzione verso le conseguenze degli eventi atmosferici estremi sull'economia e sulle condizioni di lavoro.Il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, riferirà sulla situazione dei danni causati dagli incendi e dalle calamità naturali che stanno colpendo il Sud Italia.La Protezione Civile sta facendo fronte a situazioni difficili, con 10 roghi ancora in atto da gestire. Le regioni più colpite sono l'Abruzzo, la Puglia e la Sicilia, ma anche la Calabria sta affrontando gravi problemi a causa delle alte temperature.La situazione richiede un coordinamento efficace e un impegno costante per proteggere le persone e le aree colpite dagli incendi. La sicurezza e il benessere della popolazione sono la priorità assoluta e le autorità stanno lavorando instancabilmente per fronteggiare questa emergenza. Al momento, le città da bollino rosso per il caldo sono due: Bari e Catania.È importante rimanere informati e seguire le indicazioni delle autorità per garantire la propria sicurezza e contribuire a contenere gli incendi e gli effetti delle ondate di calore. La solidarietà e il supporto tra le regioni e le comunità sono fondamentali in questo momento di difficoltà.