BARI - Ad appena un mese di distanza dalla prima storica consegna da parte di Asl Bari e Regione Puglia, nuova importante fornitura di kit salivari per Admo Puglia: continua e si rilancia anche in Puglia la ricerca al tipo giusto e l’attività di sensibilizzazione per l’iscrizione al Registro dei Donatori di Midollo Osseo.Mercoledì 19 luglio 2023, alle ore 16,30, presso l’UOSD Tipizzazione Tessutale e Immunologia dei Trapianti del Policlinico di Bari, consegna di 432 kit per l’analisi dei tamponi e di 150 kit salivari donati da Distretto Rotaract 2120 - Puglia e Basilicata ad Admo PugliaDistretto Rotaract 2120 - Puglia e Basilicata, realtà che da tempo ormai sostiene Admo con eventi di divulgazione sul tema della donazione di midollo osseo, ha fortemente voluto impegnarsi nell’acquisto dei kit per supportare l’attività del Servizio di Tipizzazione Tessutale e di Admo Puglia affinché sempre più persone possano iscriversi nel Registro Donatori di Midollo Osseo e Cellule Staminali Emopoietiche. Un ringraziamento, a questo proposito, va a tutto il direttivo Distrettuale 2022-2023 e in particolare al Consigliere Distrettuale Giuseppe de Fini, che informato sulle prime attività di donazione dei kit ha dato impulso alla nuova fornitura.Saranno presenti alla cerimonia di consegna Francesco Paolicelli, consigliere regionale della Regione Puglia, il direttore generale ASL Antonio Sanguedolce, il presidente di Admo Puglia Maria Stea, Antonella Caroli, dirigente Servizio Strategie e Governo Assistenza Territoriale della Regione Puglia, Angelo Ostuni, direttore di Medicina Trasfusionale del Policlinico di Bari, Donata Mininni, direttrice del servizio Tipizzazione tessutale e immunologia dei trapianti del Policlinico di Bari, e Aurora la Torre, Rappresentante Distrettuale per l’anno 2022-2023.Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.admopuglia.it e sui canali social di Admo Puglia.