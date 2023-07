CORATO - Si è svolta il 2 Luglio in Piazza Cesare Battisti a Corato la quarta selezione di Miss Italia Puglia. L’evento è stato organizzato dalla esclusivista interregionale per Puglia e Basilicata Carmen Martorana Eventi, in collaborazione con la S.S.D. Wellness Evolution che ha fortemente voluto portare il concorso più blasonato del mondo nella sua città.A condurre è stato Christian Binetti, apprezzato presentatore, tra le altre cose, del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata presto in onda su Antennasud, che da sempre vicino a tematiche sociali ha portato sul palco un profondo monologo sulla sicurezza stradale per la campagna di sensibilizzazione nazionale voluta dalla Patron Patrizia Mirigliani e supportata dal Ministero dei Trasporti. Al suo fianco Elisabetta Lelario, Miss Social Puglia 2022.È stata invece ospite Vanessa Di Lernia, nominata Miss Rocchetta Bellezza Puglia nella finale regionale di Sammichele di Bari di sabato 1 luglio.Ad allietare la serata ci son state la strabiliante voce di Elena Cappiello e, con le sue esilaranti incursioni, l’attrice comica Lilia Pierno, suocera di Checco Zalone in "Quo vado" e protagonista della puntata di Forum più visualizzata.Ad impreziosire la bellezza delle concorrenti, per l’hair style Giuseppe Sifanno Hair Couture di Bitonto e Vanity Hill di Santeramo in Colle per Framesi, la multinazionale italiana dell'hairbeauty professionale, mentre per il make-up lo staff di Mariagrazia Mininni, direttrice della SEMININNI Scuola di estetica e make-up di Barletta. Premiata come Miss Corato Alessia Stasolla, 18enne di Santeramo in Colle, studentessa di liceo musicale; Miss Rocchetta Bellezza Giulia Bilancia, 17enne di Lucera, studentessa di grafica e comunicazione; Miss Framesi Giorgia Barone, 19enne di Casamassima, addetta alle vendite; quarta classificata Ilaria Lapalombella, 19enne di Bitetto, studentessa di Scienze dell'educazione e della formazione; quinta classificata Simona Venditti, 18enne di Foggia, studentessa del liceo scientifico; sesta classificata Chiara Lanza, 18enne di Palagianello, neodiplomata al liceo linguistico. Miss Mascotte Claudia Caputo, 16enne di Modugno.A decretarlo la giuria presieduta da Mariella Fuzio, amministratrice della S.S.D. Wellness Evolution, e composta da: Gerardo Strippoli, presidente della Pro Loco di Corato; Salvatore Mascoli, presidente della Commissione Sanità del Comune di Corato; Michele Vendola, dirigente medico dell'ospedale di Terlizzi; Laura Francese, dirigente medico Unità Operativa Medicina del presidio ospedaliero di Corato; Carmela Lops, dirigente medico di Patologia Clinica di Corato; Francesco Pedota, responsabile Framesi; Stefano Procacci, redattore CoratoViva; Giacomo Laurentis, redattore CoratoLive; Rosita Zezza, redattrice La Capasana; Michele Varesano, direttore editoriale Quarto Potere.Si ringrazia: LILT Lega Italiana Lotta Tumori sez Bat, Roma Immobiliare, Corgom retreading & recycling, Bella Esthetic Concept, Fenimprese, Zama’, Domenico Buono Man Style Barletta.