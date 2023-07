BARI - «Ripartiamo dalle nostre certezze, so cosa la piazza si aspetta da noi» Ormai giunto alla 5° stagione e con oltre 120 gare in biancorosso, Mattia Maita, dopo il rinnovo triennale, si prepara ad una stagione da vivere da assoluto protagonista:

«Sicuramente felicità, poi carico ed emozionato come il primo giorno; so quanto lavoro mi aspetta, conosco l'ambiente e la piazza e so cosa si aspettano da noi.

Ogni anno più responsabilità, bisogna continuare a migliorare. Ora ripartiamo da quanto di buono fatto lo scorso anno, dalle nostre certezze e dalla nostra città. Sono arrivato ragazzino quasi, ora sono un uomo, un marito, un papà. Sono felice di dare continuità. Sarebbe bello vedere sempre i 60 mila al Sa Nicola; speriamo di riportarli come fatto lo scorso anno, perchè per me Bari è tutto; sono davvero felice di continuare in questa città»

Fonte: Ss Calcio Bari