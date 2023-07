La giovane cantautrice Aurora Pevarello pubblica il singolo d'esordio 'Ora, domani', un viaggio attraverso il panorama soul con sfumature pop, che racconta di un amore finito. Il brano, pubblicato su etichetta Digital Noises, è disponibile in tutte le piattaforme digitali.





Raccontaci di te.

Mi chiamo Aurora, ho 20 anni e vengo da un paesino vicino a Bassano del Grappa in provincia di Vicenza. La musica nella mia famiglia c'è sempre stata; ogni piccolo risparmio che mi davano i miei genitori e parenti li mettevo in una busta con su scritto "casa per Milano", perché questo era il mio sogno da quando avevo 11 anni. Finita la maturità ho deciso di realizzarlo. Ho iniziato a prendere lezioni di canto a 13/14 anni in una scuola vicino al mio paese. Successivamente ho preso lezioni di pianoforte. Ho iniziato a partecipare a dei concorsi e cantare per strada. La musica mi ha sempre aiutata,sia nei momenti belli che brutti.

Come nasce il nuovo singolo?

Ora, domani’ l’ho scritta due anni fa, mi ero lasciata da poco da una relazione un pò confusionaria. Parla di un amore che non vuole veramente finire ma che ormai si è perso perché non riusciva a sentirsi del tutto a suo agio nella situazione.

Con quale musica sei cresciuta?

Fin da piccolina, ho sempre ammirato molto per la persona che è e per come riesce a trasmettere la sua musica, Marco Mengoni. Sarebbe un sogno collaborare insieme a lui! La musica ha avuto una grande evoluzione rispetto agli anni scorsi. Sono cresciuta con diversi generi musicali, perciò preferisco la musica anni 80/90 ma comunque rispetto ciò che il mondo musicale offre,perché posso trarre spunto.

(Credits Micheal Lando)

Cosa sogni pet il tuo futuro artistico?

Con ‘Ora, domani’ si è aperto un nuovo inizio, da qui in poi continuerò a lavorare alle mie canzoni, per riuscire a raccontarvi di me. Vorrei avere la possibilità di fare più live possibili per stare più possibile a contatto con la gente e condividere con loro la mia musica e le mie emozioni.