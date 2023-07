Bari, 61enne trascorre 17 ore in pronto soccorso per 4 costole rotte





Secondo quanto riferito dal figlio dell'uomo, 29 anni, al Corriere del Mezzogiorno, la gestione del caso è stata influenzata dalla presunta assenza del radiologo di guardia. In effetti, diversi pazienti, tra cui una donna di 90 anni caduta in casa, hanno dovuto attendere tutta la notte per poter effettuare gli esami radiologici necessari.

BARI - Dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale, un uomo di 61 anni si è recato al Policlinico di Bari per ricevere assistenza medica. Tuttavia, nonostante avesse riportato la rottura di quattro costole, ha trascorso la notte seduto su una sedia in attesa del ricovero, che è avvenuto solo 17 ore dopo il suo arrivo in Pronto Soccorso.