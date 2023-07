MARTINA FRANCA - Ieri sera si è verificata una tragedia lungo via Chiancaro, nel tratto tra Locorotondo e Martina Franca, in cui Lorenzo Rossani, un uomo di 44 anni, ha perso la vita in seguito all'incidente con il suo trattore. L'uomo è rimasto schiacciato dal veicolo a causa di un dislivello del terreno, il quale ha causato la perdita del controllo del mezzo.Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco e due ambulanze del 118, ma purtroppo i soccorritori hanno constatato solamente il decesso dell'uomo. Al momento si suppone che la barra anti-ribaltamento del trattore non fosse sollevata.