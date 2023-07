BARI - Il processo relativo alla morte degli otto ex lavoratori dello stabilimento Ansaldo Caldaie di Gioia del Colle, specializzata nella produzione di generatori di vapore e ricerca sulla combustione, si è concluso con l'assoluzione degli ex dirigenti dell'azienda. Tra gli assolti figurano Lorenzo Cenzato, ex amministratore; Aldo Giuseppe Migliorino, Enzo Iaunuario, Renato Giulio Conti e Ferruccio Bressani, ex presidenti del Consiglio di amministrazione; Africano Vigo, responsabile dello stabilimento di Gioia; Claudio Paci e Giovanni Castrignanò, medici competenti dello stabilimento; Orazio Antonio Masi, responsabile del Servizio di prevenzione.Il giudice ha stabilito che non vi siano prove sufficienti per i reati di omicidio colposo e lesioni, mentre l'eventuale reato di disastro colposo è ormai prescritto. La Procura aveva richiesto condanne fino a 6 anni e 6 mesi, collegando le morti all'esposizione dei lavoratori alle polveri di amianto, che avrebbero causato tumori e malattie respiratorie. Secondo l'accusa, le norme sulla gestione delle polveri e dei materiali contenenti amianto utilizzati nello stabilimento erano state violate.Durante il processo, l'azienda ha risarcito tutte le famiglie delle vittime, che successivamente hanno ritirato le loro costituzioni di parte civile.