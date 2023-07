BARLETTA - Sono tornati all’opera i volontari de La Via della Felicità di Barletta che questo week-end si sono incontrati al Parco degli Ulivi di Barletta: area verde della città frequentata da molte famiglie e bambini.Questa domenica il gruppo di cittadini si è occupato, come di consuetudine, della raccolta dei rifiuti abbandonati tra cui plastica, mozziconi, lattine, bottiglie di vetro, cartacce e taniche di plastica.Dopodiché, i volontari hanno piantato nuovi alberi di ulivo in un’area un po’ spoglia così da donare maggiore bellezza al parco. Inoltre hanno innaffiato e curato i precedenti ulivi che erano stati donati e piantati dal gruppo di cittadini volontari.Il responsabile dell’iniziativa, Ignazio Gianfrancesco, vuole ricordare il capitolo 12 della guida al buon senso La Via della Felicità scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard, che suggeriva: “La cura del pianeta comincia con il cortile di casa tua. Si estende alla zona che si percorre per andare a scuola o al lavoro. Comprende anche i posti dove si va a fare un picnic o dove si va in vacanza. Non è necessario aumentare la sporcizia che inquina la terra e le falde acquifere, né aumentare i pericoli d’incendio nelle boscaglie, anzi, nel tempo libero si può fare qualcosa di costruttivo. Piantare un albero può sembrare poco, ma è già qualcosa.”Tutti i cittadini sono invitati a partecipare. Per maggiori informazioni chiama il numero 348.952.1945 (Ignazio) o scrivi a laviadellafelicitabarletta@gmail.com .