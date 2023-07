BARI - La città di Bari è in lutto per la scomparsa di Nicola Antonacci, conosciuto da tutti come Walino, rapper e beatmaker. Dopo una lunga battaglia contro una malattia incurabile, ha dovuto arrendersi. I social media sono pieni di messaggi di cordoglio da parte dei suoi fan, amici e conoscenti. Walino ha collaborato con diversi artisti sulla scena musicale, tra cui Il Nano e Clementino. La sua canzone "Je chess la realdà" è diventata celebre.