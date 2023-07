Dopo il passaggio a Downing Street, sarà la volta del palazzo dei Winsor, dove il Presidente americano incontrerà re Carlo III per la prima volta dopo la sua incoronazione.

Parte dall'Inghilterra il tour europeo del Presidente americano Biden. L'Air Force One è atterrato al nord di Londra dove nelle prossime ore sono in programma un vertice con il primo ministro Sunak per discutere della decisione americana di fornire bombe a grappolo, bandite da due terzi dei Paesi NATO, oltre all'adesione nel Patto Atlantico di Ucraina ed Svezia.