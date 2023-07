Info e prenotazioni 380 2449570



www.todisteak.it 380 2449570

BISCEGLIE - Emozioni sinestetiche in una serata indimenticabile. Sono quelle che si appresta a far vivere al suo pubblico il Golden Mediterranean Sealine a Bisceglie (BT), luogo incantevole in riva al mare, che ospita da questa estate una grande novità, emblema di qualità nella ristorazione: “ToDi Steak Bistrot al mare”.Giovedì 20 luglio, a partire dalle ore 21,00, si potrà godere di una esperienza immersiva estiva fatta di raffinatezze in più campi, da quello artistico a quello enogastronomico. La serata, a cura di Todi Steak bistrot a mare, coinvolgerà molti dei sensi di cui l’essere umano è dotato, compreso il “saporito” umami. Eccellenza si sommerà ad eccellenza in riva al mare, con un interessante abbinamento tra leccornie gastronomiche, musica di classe e champagne, grazie alla collaborazione con una delle maison francesi più iconiche e importanti come lo Champagne Delamotte, e di altre eccellenze del territorio come De Rado (ostriche e sfilettato di pesce), Mortadella Villani e il delizioso Pastrotto, dolce andriese. In una serata che eleva le prospettive del gusto con ogni singolo piatto abbinato agli Champagne Delamotte grazie ad una formula giovane e appetibile (ticket per degustazioni), si godrà della voce nera di Michael White, artista con doti canore straordinarie e un repertorio che spazia dal soul al pop, passando per un elegante jazz. Una voce che evoca quella di Mario Biondi, che Michael ha mirabilmente interpretato, avendo la ribalta nazionale, nel programma condotto da Carlo Conti “Tali e Quali”, sulla rete ammiraglia della RAI. Un vero crooner dalle tonalità raffinate e seducenti, interprete di brani indimenticabili e capaci di suscitare profonde emozioni in chi lo ascolta.Il prossimo giovedì sera saranno espresse tutte le potenzialità di questo locale modaiolo che insiste su una delle litoranee più belle d’Italia, riconfermata anche quest’anno Bandiera blu, in cui godere appieno delle proposte culinarie e artistiche, dal giornaliero happy hour con musica al beverage sempre al top.Una programmazione ricca che vede luglio ancora protagonista con serate pensate per un pubblico esigente. Dalla musica dal vivo Erica Campanella (venerdì 21 luglio) al one man show e alla verve di un grande intrattenitore come Paco Carlucci (sabato 22 luglio). Dalle cover band omaggio a due icone del pop internazionale come Madonna e Lady Gaga (venerdì 28 luglio), ai music designer e interpreti più seguiti del territorio come Ignazio Ricchiuti, Ninni Bellifemine e Angela Molinari (sabato 29 luglio). Con un agosto, il mese più caldo dell’anno, che si preannuncia altrettanto ricco di appuntamenti per ogni tipo di appetito, enogastronomico e musicale. Una formula di successo che continuerà fino a inizio settembre per consentire a chi non ha ancora provato le prelibatezze di ToDi Steak di immergersi nel gusto di piatti pregiati di carne, godendo dell’entertainment di qualità proposto dal bistrot a mare di Todi, accarezzati dalla brezza marina che profuma di iodio.Un toccasana per mente e corpo, che rigenera anche lo spirito.Golden Cliff, Lungomare Umberto Paternostro, Bisceglie (BT).