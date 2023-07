Saranno inoltre presentati i progetti finanziati dal bando Puglia Partecipa 2022, aperto lo scorso ottobre e tuttora in corso. Pag 2 di 2 A seguire, gli interventi dei partner di progetto, Serenella Paci (Presidente AIP2), Michele Lastilla (coordinatore Antenna PON Puglia) e Florenza Pascazio (Presidente ANCI Puglia). In conclusione, alle 12, la consegna degli attestati di partecipazione ai partecipanti del corso di perfezionamento.

BARI - Il presente, le prospettive e il futuro dei processi partecipativi della Regione Puglia in un evento in cui si celebrerà la conclusione del primo Corso di Perfezionamento in “Metodi e strumenti per la promozione e la gestione di processi partecipativi a livello locale” dedicato al personale degli Enti Locali e del Terzo Settore della Regione Puglia.Commissionato dall’Ufficio Partecipazione della Struttura Speciale “Comunicazione Istituzionale” di Regione Puglia, il corso ha visto soggetto attuatore la School of Management dell’Università LUM Giuseppe Degennaro, in collaborazione con ANCI, AIP2 e Antenna PON Puglia. I 60 partecipanti, provenienti da tutta la Puglia, hanno seguito un percorso formativo tenuto da docenti esperti di livello nazionale, alternando la teoria alla pratica e arrivando a progettare dei percorsi partecipativi, basati su esigenze reali dei territori “dalla sfida alla soluzione”.L’evento, dunque, sarà l’occasione per mettere al centro i partecipanti, la loro esperienza e il risultato delle progettazioni collettive che hanno fatto in gruppi di lavoro, con l’auspicio che non sia una conclusione, quanto piuttosto un innescare le tante energie positive presenti nelle nostre istituzioni, che in questo percorso hanno dimostrato ancora una volta di esserci.Dalle 9 alle 12 di venerdì 21 luglio 2023, nella Sala Di Jeso della Presidenza regionale, dopo i saluti istituzionali del Presidente Michele Emiliano, del pro-rettore della LUM Francesco Manfredi e del Responsabile della struttura speciale Comunicazione Istituzionale regionale, Rocco De Franchi, Andrea Gelao (coordinatore scientifico del percorso formativo) e Annalisa Fauzzi (Ufficio Partecipazione Regione Puglia) introdurranno il Panel “Dalla sfida alla soluzione”, in cui i gruppi di lavoro composti dai partecipanti al corso di perfezionamento illustreranno i loro lavori sui progetti partecipativi.