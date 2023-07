BITONTO - Venerdì 14 luglio, alle ore 12, è in programma la conferenza stampa di presentazione del polo sociosanitario “SOStenere”, che dal prossimo 18 luglio sarà attivo nei Comuni di Bitonto e Palo del Colle con quattro sportelli per integrare l’assistenza sociale e sanitaria territoriale per anziani, disabili e minori.L’incontro con i giornalisti sarà ospitato in via Matteotti 4 a Bitonto nella sede del Centro di ascolto, informazione e orientamento della Fondazione Villa Giovanni XXIII Onlus, che è partner, insieme alla Fondazione Opera Santi Medici Cosma e Damiano Onlus e alla cooperativa sociale Zip.h, di questa nuova iniziativa promossa dall’Ambito sociale Bitonto-Palo del Colle.Con il sindaco di Bitonto avv. Francesco Paolo Ricci e l’assessora al Welfare dott.ssa Silvia Altamura saranno presenti il presidente della Fondazione Opera Santi Medici Cosma e Damiano Onlus, don Gaetano Coviello, il presidente della Fondazione Villa Giovanni XXIII Onlus, sen. Giovanni Procacci, e la presidente della cooperativa sociale Zip.h, dott.ssa Daniela Altomare.