BARI - Si intensificano le relazioni amichevoli e commerciali tra la Puglia e Singapore, grazie ai buoni uffici dell’imprenditore barese Giuseppe Martellotta e della sua “Mercury” e al sostegno della Regione Puglia, segnatamente di PugliaPromozione.Un rapporto nato da un’idea condivisa dall’ambasciatore italiano a Singapore, Mario Andrea Vattani, con l'imprenditore barese. A dicembre, infatti, la Settimana dei prodotti pugliesi, con cena di gala e relativa esposizione presso il paradiso verde di Gardens by the Bay; ancora in corso invece l’evento floreale, visitabile fino al 16 luglio, dal titolo “Rose Romance”, che ha visto la ricostruzione perfetta di un angolo di Puglia grazie ai trulli realizzati su disegni di Pierpaolo Palmisano (Locorotondo), tema dell’anno di una manifestazione che lo scorso anno aveva invece “adottato” Giulietta e Romeo.Due appuntamenti che hanno accentuato il reciproco interesse di un luogo - Singapore - che rappresenta fuor di ogni ombra di dubbio una piattaforma commerciale invidiabile grazie alla sua posizione centrale nel Sud Est asiatico, ma pure un bacino di potenziali turisti per una regione come la Puglia che - a sua volta - ha tanto da offrire, dal punto di vista enogastronomico e turistico in primis.La comunità singaporiana ha infatti immensamente apprezzato sia la qualità dei prodotti pugliesi sia la “pugliesità” in qualche modo “trasferita” nell’isola grazie ai trulli - tanto che l’allestimento viene tuttora utilizzato per celebrare matrimoni - e all’esibizione della Notte della Taranta, che ha fatto ballare tutta l’isola. E dopo qualche settimana da quella missione pubblico-privata dei primi di giugno, si cominciano a raccogliere i primi frutti: gli scambi commerciali in atto riguardano strumentazioni di precisione prodotte nel Barese e destinate ai controlli di sicurezza della metropolitana di Singapore, ma anche e soprattutto l’enogastronomia: il prossimo Natale Gardens by the Bay ospiterà nuovamente la Settimana del cibo pugliese, ed è in arrivo nei prossimi giorni in Puglia il general manager di una catena internazionale di alberghi a 5 stelle interessato ad inserire le bontà pugliesi nei menu dei suoi hotel.Con la Regione, tramite Puglia Sviluppo e PugliaPromozione, si sta inoltre pensando a nuove attività per intensificare ancora di più i rapporti fino ad oggi creati: “La maggior parte dei singaporiani non sa neppure dove sia la Puglia, perché conoscono l’Italia solo da Napoli in su”, spiega Giuseppe Martellotta. “Siamo quindi molto soddisfatti di aver potuto contribuire a far conoscere le bellezze della nostra regione all’altro capo del mondo, e ringraziamo l’ambasciatore italiano a Singapore Mario Andrea Vattani e tutto il suo staff, la Regione, PugliaPromozione e la Fondazione della Notte della Taranta per aver reso possibile tutto questo”.