BARI - Gli ospedali pugliesi sono in grave difficoltà organizzativa. La xylella avanza da anni e distrugge il paesaggio regionale. Tanti dati economici pugliesi sono oltremodo negativi. Trasporti e mobilità regionale registrano ritardi e inefficienze. Evidentemente, però, non sono la capacità amministrativa o le idee politiche a determinare le adesioni a un partito. Per qualcuno, contano unicamente gli interessi personali e quelli del proprio entourage. Solo così si spiegano, infatti, certe convergenze (anche baresi) alla lista civica Con, del presidente Michele Emiliano.

A questa piccola corte di opportunisti della politica, oggi, si è unito anche il già candidato sindaco del centrodestra alle Comunali di Bari del 2019. Per Pasquale Di Rella è l’ennesimo cambio di casacca e di schieramento, che segue il passaggio al centrosinistra degli eletti nelle liste civiche che portavano il suo nome.

A Di Rella, FI Bari chiede ora le immediate dimissioni dalla carica di consigliere comunale. Sarebbe il minimo della decenza politica, dopo il disastro elettorale del 2019, di cui Di Rella è stato il principale artefice.

Per aggiudicarsi quel seggio consiliare, che occupa inutilmente da anni, non ha portato in dote nemmeno un voto, se è vero, come è vero, che nel 2019 furono più i voti raccolti dai partiti del centrodestra (41.136) che quelli presi dal candidato sindaco (40.979). Una figuraccia che - già nel 2019 - suggeriva allo stesso il ritiro immediato ma che oggi gli impone di togliere garbatamente il disturbo, arrecato per tanti anni agli elettori baresi di centrodestra.

Di Rella continui pure a fare “politica” con chi crede. Ma prima rinunci a quel seggio comunale che non gli appartiene e ai soldi pubblici che riceve mensilmente dalle casse comunali.

Il Direttivo di FI Bari.