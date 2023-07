FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce ha acquistato a titolo definitivo il difensore Lorenzo Venuti 28 anni, svincolato dalla Fiorentina. Ha firmato fino al 30 Giugno 2025 con possibilità di rinnovare per un terzo anno. Con la squadra toscana nel torneo di Serie A che è terminato il 4 Giugno, il calciatore ha disputato 17 partite. Per Venuti è un ritorno in Puglia. Aveva già giocato con i salentini nel 2018-19 in B. Totalizzò 33 presenze, realizzando 2 reti. Il nuovo tesserato è già a disposizione dell’ allenatore Roberto D’ Aversa. Partirà domani con i giallorossi pugliesi per il ritiro che si svolgerà dal 17 al 30 Luglio a Folgaria in provincia di Trento.