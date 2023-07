CEGLIE MESSAPICA (BR) - Giovedì 13, alle 19:00, è stata inaugurata presso il Museo archeologico e di arte contemporanea (MAAC) di Ceglie Messapica, in Via Enrico de Nicola, n. 1, la mostra personale di Sudesh Prasad curata da Mario Liberali e Gianmichele Pavone. - Giovedì 13, alle 19:00, è stata inaugurata presso il Museo archeologico e di arte contemporanea (MAAC) di Ceglie Messapica, in Via Enrico de Nicola, n. 1, la mostra personale di Sudesh Prasad curata da Mario Liberali e Gianmichele Pavone.





È nato a Londra nel 1962 e la sua attività come artista è iniziata nel 1986 a New York, dove si è trattenuto per alcuni anni ma successivamente ha vissuto anche a Vienna, Roma e Cambridge. Dal 2020 vive e coltiva la sua creatività in Puglia dedicandosi ad una produzione astratta, ma connessa alla realtà circostante (e da ultimo al legno di ulivo), incentrata sul rapporto tra artista ed osservatore: desidera, infatti, che gli spettatori non si limitino a guardare distrattamente o a recepire un messaggio esplicitato, ma osservino le sue composizioni come punto di partenza per comprendere autonomamente i concetti sottostanti.

Le opere di Prasad sono state esposte a New York, Vienna, Roma, Venezia, Chicago e Cambridge e sono presenti in numerose collezioni private e pubbliche.

La mostra, ospitata nelle sale del MAAC di Ceglie, è intitolata "The dream of reason" a voler comunicare ai visitatori che il "sogno della ragione" è il punto di incontro tra razionalità ed emotività perché le due componenti da sole non bastano per poter generare l'arte.

La mostra sarà aperta fino al 20 agosto 2023 con il seguente orario: lunedì-domenica 9:30-12:30 / 18:00-21:00.