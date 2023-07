CONVERSANO - Inizia il conto alla rovescia per l’evento rievocativo “Le Notti della Contea” che ormai da 8 anni porta la storia fra i vicoli, le piazze e gli slarghi di Conversano, la rinomata “Città dei Conti”.Dal 4 al 6 agosto 300 rievocatori storici provenienti da tutta Italia, 13 banchi storici e didattici, scene rievocative e spettacoli d’epoca permetteranno ai visitatori di fare un tuffo nella storia. Ad impreziosire l’evento sarà la partecipazione dell’attore Ettore Bassi, chiamato ad interpretare il Conte di Conversano nella serata finale.Lunedì sera presso la Scalinata di Villa Garibaldi la presentazione dell’8^ edizione de Le Notti della Contea. Evento organizzato e realizzato dall’APS SensAzioni del Sud, con il patrocinio del Comune di Conversano, dell’Università degli Studi di Bari, dal CERS, dal CIANS e dalla BCC di Conversano. Le Notti della Contea rientra fra i grandi eventi di Borgo d’Estate, il contenitore culturale e artistico voluto dal Comune di Conversano per i mesi estivi.Presenti alla conferenza di presentazione i referenti di SensAzioni del Sud con la Presidente Mariangela Sibilia, il Vice Presidente Nicola Filipponio e il Direttore Artistico de Le Notti della Contea, Gabriele Corianò; per il Comune di Conversano il Sindaco Giuseppe Lovascio, l’Assessore alla Cultura e al Turismo Katia Sportelli e l’Assessore al Bilancio Francesca Lippolis; il Presidente della BCC Conversano, Antonio Laruccia. Significativa la presenza dell’attore Ettore Bassi che per questa edizione darà anima, corpo e voce al Conte di Conversano, partecipando alla serata del 6 agosto per il gran finale che prevede il Corteo Storico Multiepoca e il saluto del Conte al balcone monumentale del Castello. “Mi onora l’idea di rappresentare un personaggio così importante per la città. – Sottolinea Ettore Bassi - A Conversano poi mi sento a casa e trovo sempre grande affetto da parte di tutti. Sarà una bella festa”.GIUSEPPE LOVASCIO, Sindaco di Conversano – La città di Conversano è uno scrigno di cultura e di storia, per questa ragione come amministrazione comunale siamo da sempre impegnati a sostenere quelle iniziative che, come Le Notti della Contea, valorizzano questi aspetti per noi prioritari. Non vediamo l’ora quindi di aprire le porte della città ai numerosi visitatori che ogni anno passano da Conversano per partecipare ad un evento che ha la storia, le tradizioni e la cultura come perno di un progetto che regala anche intrattenimento e straordinarie occasioni di socialità. La nostra terra, infatti, è da sempre riconosciuta anche come terra dell’accoglienza e della bellezza.KATIA SPORTELLI, Assessore alla cultura e al turismo - Con le Notti della contea si arricchisce il contenitore Borgo d’Estate. Continua la programmazione con uno dei 5 grandi eventi della città di Conversano che si conferma essere tra i più attesi dell’estate. Una rievocazione che ci consente di fare un tuffo nel passato per conoscere la nostra storia e favorire la sua diffusione ad un pubblico eterogeneo e sempre più vasto. Inoltre per l’occasione sarà prolungato l’orario del nostro Polo Museale e della mostra di Ligabue al fine di consentire agli avventori di poter visitare i nostri luoghi della cultura. MARIANGELA SIBILIA, Presidente dell’APS SensAzioni del Sud - Anche quest'anno l’associazione SensAzioni del Sud, per l'ottavo anno, organizza la rievocazione storica Le Notti della Contea che si svilupperà in un percorso che coinvolgerà tutte le aree attorno al castello, il castello stesso, villa Garibaldi e largo cattedrale. Mi preme ringraziare, anche per questa edizione, l'amministrazione comunale di Conversano e in particolare modo il sindaco Giuseppe Lovascio, l'assessore alla cultura Sportelli e l'assessore al bilancio Lippolis, per lo sforzo che ogni anno mettono in campo per sostenerci, un sostegno che non è soltanto economico ma soprattutto artistico, culturale e morale. Il mio ringraziamento va inoltre al presidente della Banca di Credito Cooperativo di Conversano, Tonino Laruccia, e al Direttore della stessa banca, perché credono sempre nei nostri progetti. Inoltre, un grazie immenso a tutti i soci di SensAzioni del Sud e ai numerosi partner dell’evento. E l’ultimo, ma non meno significativo, grazie a Ettore Bassi per aver accettato il nostro invito a far parte di questo progetto”.GABRIELE CORIANO’, Direttore Artistico dell’evento - Ancora una volta quest’anno ci siamo affidati a storici locali e non solo per mettere in scena le due scene rievocative, una ambientata nel XIII secolo, “La rissa in taberna”, e una nel XVII secolo, “Il Processo alla Masciara”. Storie realmente accadute nella Conversano del passato. Abbiamo oltre 25 tra gruppi, compagnie, artisti artigiani che arricchiranno il programma e La Taverna Medievale in villa Garibaldi. La nostra ciliegina sulla torta per questa edizione è la presenza dell'attore Ettore Bassi nel ruolo del Conte di Conversano, attore di fama nazionale, molto legato alla nostra città.Dal 4 al 6 agosto ogni sera, dalle ore 19.00, il via all’animazione a tema medievale a Conversano con l’apertura della Taverna e dei Giochi Medievali in Villa Garibaldi dove sarà anche possibile cambiare gli euro nel “ducato apuliense”. Inoltre, in Corso Morea anche la Fiera dell’Antico Artigianato.Dalle ore 19.30 l’apertura dei banchi storici e didattici in corso Domenico Morea: Banco Carta di Fabriano, Banco della Pittura, Banco della Tessitura, Banco del Liutaio, Banco del Barbitonsore, Banco del Candelaio, Banco delle Zucche, Banco del Fabbro, Banco della Tintura della Lana, Banco del Vetraio, Banco della Pergamena, Banco della Concia, Banco delle Lanterne. Tutte le sere, inoltre saranno presenti in centro due accampamenti militari: un Accampamento dei Cavalieri Teutonici di Santa Maria di Gerusalemme del XII/XIII secolo (in largo Torre Poligonale) e il secondo del XV secolo (piazza Castello). Dalle ore 21.30 il via alle scene rievocative della storia di Conversano: Il Processo alla Masciara - A.D. 1630 - (Largo Cattedrale); La Rissa in Taberna - A.D. 1250 - (Villa Garibaldi); Pigus Lo Giullaro - Spettacolo di giocoleria, magia comica, il rito del fuoco - (Piazza Castello); Sputafuochi Medievali – Giullari del Fuoco - (Piazza Conciliazione); Giocoliere Medievale (Scalinata di San Benedetto).La sera del 5 agosto al programma si aggiungerà lo spettacolo di falconeria e una visita esperienziale alla mostra “Paolo Finoglio: Arti, Amori e Affari a casa dell’Acquaviva”, presso il Museo Pinacoteca, con due turni di visite, alle ore 19.00 e alle ore 21.00 (info & prenotazioni 080/4958525 – a cura della Cooperativa Armida). Il 6 agosto, invece, per il gran finale partirà alle ore 20.00 il Corteo Storico Multiepoca con oltre 300 rievocatori storici. Alla testa del corteo ci sarà Ettore Bassi nel ruolo del Conte di Conversano.Il corteo sfilerà da via XXIV Maggio verso via Via Matteotti, Calata Vavalle, C.so Umberto I, Piazza XX Settembre, Via G.Di Vagno, Via Cosimo Conte, Piazza Battisti, Via Rosselli, Via Dante, Via Bolognini. All’arrivo del corteo in piazza Castello, previsto intorno alle ore 21.00, si svolgerà la presentazione dei gruppi storici, lo spettacolo di sbandieratori, tamburi, musici e il saluto del Conte che si affaccerà dalla Balconata monumentale del Castello di Conversano.Un programma ricchissimo che permetterà ai visitatori un autentico viaggio alla scoperta della storia.