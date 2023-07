RUTIGLIANO - Dopo gli appuntamenti di giugno e luglio, la stagione estiva a Rutigliano prosegue con un cartellone ad ampio respiro appositamente realizzato dall’Amministrazione Comunale per offrire un intrattenimento variegato, a cittadini e turisti, anche ad agosto e settembre.Saranno oltre cinquanta, in tal senso, gli eventi in programma a Rutigliano nei prossimi due mesi, vale a dire nel periodo clou per antonomasia della stagione estiva. Nella redazione del calendario, diverse sono state le priorità avvertite dall’Amministrazione Comunale, forte della collaborazione con tante associazioni e realtà operative sul territorio. Priorità tradottesi concretamente in un programma in grado di valorizzare i luoghi simbolo di Rutigliano, di abbracciare i più disparati ambiti tematici e, al tempo stesso, di rispondere alle esigenze di tutte le fasce d’età, in particolare dei più piccoli.L’estate rutiglianese prosegue, dunque, nel segno della continuità, con la riproposizione delle rassegne cinematografiche, teatrali e musicali che hanno riscosso enorme successo («Cinema Sotto le Stelle», «Stagione Teatrale Estiva» in collaborazione con Teatro Pubblico Pugliese, «Borgo di Libri e Canzoni», «Vicoli in Jazz» nell’ambito del Minerva Festival e «Musa Festival»), e della tradizione con gli appuntamenti che, da sempre, caratterizzano agosto e settembre: la «Sagra del Cavatello» il 5 e 6 agosto, la 481a fiera di San Lorenzo il 9 e 10, gli altarini di Ferragosto «Lares Familiares», la 59a «Sagra dell’Uva di Rutigliano», che prossimamente completerà un parterre di ospiti che, al momento, annovera già nomi del calibro di Nino Buonocore, Peppe Servillo, Joe Barbieri, Laura Morante, Fulvio Frezza e Domenico Mezzina, Georgia e Paolo Rossi, Alain Elkann e Alessandro Preziosi, atteso nella Città dell’Uva mercoledì 30 agosto in occasione del suo spettacolo teatrale «Omaggio a Zeffirelli».Spazio, nel calendario, all’intrattenimento per i bambini con laboratori di scrittura, arte, letteratura e tanti altri eventi a tema, tra cui «Animarte» che, il prossimo 23 agosto, vedrà viale della Repubblica ospitare 60 postazioni di giochi da tavolo. Spiccano, tra gli appuntamenti sportivi invece, il «Trofeo Borgo Antico» (tappa della corsa ciclistica «Borghi di Puglia» in programma domenica 20 agosto) e la «Notte Bianca dello Sport» prevista per la domenica successiva. Alquanto proficua si è rivelata, infine, l’interlocuzione avviata con cittadini e associazioni con il bando «Finestre Urbane»: l’Amministrazione Comunale ha accolto, in tal senso, quattordici proposte di eventi inserendole nel cartellone estivo. C’è tanta curiosità, a tal riguardo, per la rassegna astronomica «A spasso tra le stelle» (9 e 10 agosto, 5 settembre) e per «Concerto a Palazzo», un concerto a lume di candela in programma il 7 settembre nel chiostro di palazzo San Domenico.«C’è grande attesa, a Rutigliano, per i tanti appuntamenti in programma tra agosto e settembre. In questo cartellone degli eventi, punto cardine della nostra offerta turistica, abbiamo voluto dare spazio a tutti, cercando al tempo stesso di soddisfare le esigenze di tutte le fasce d’età. Abbiamo colto anche gli spunti offerti dal bando Finestre Urbane, grazie al quale cittadini e associazioni – che ringrazio per la collaborazione - hanno potuto presentare proposte di eventi contribuendo concretamente alla stessa definizione del programma. Tutta la programmazione rappresenta il giusto punto d’incontro tra tradizione e innovazione, con un occhio di riguardo alla valorizzazione dei luoghi simbolo di Rutigliano, pronti ad abbracciare cittadini e turisti in queste sere d’estate. Vi aspettiamo!» dichiara il sindaco di Rutigliano Giuseppe Valenzano«Continuiamo la nostra stagione estiva con un calendario fitto di appuntamenti. Costruire una proposta estiva vuol dire offrire ai nostri concittadini, ai turisti e alle persone dei comuni vicini, momenti di divertimento, spensieratezza, approfondimento, teatro, musica, danza, gioco, cinema e spettacolo. Abbiamo scelto, in particolare, di continuare a sostenere le rassegne che, negli anni, stanno costruendo un’identità per il nostro paese e, al tempo stesso, abbiamo voluto dare spazio a proposte nuove grazie all’avviso pubblico Finestre Urbane. Non mancheranno i momenti popolari e all’insegna della tradizione con le sagre e le feste che caratterizzano, da sempre, agosto e settembre. In questo programma, abbiamo cercato di rispondere a tutte le esigenze, ponendo particolare attenzione a quelle dei bambini e delle famiglie» sottolinea l’assessore alla cultura del comune di Rutigliano Milena Palumbo.