D'altra parte, un attacco di droni russi ha colpito un'infrastruttura portuale ucraina nella regione meridionale di Odessa, distruggendo un capannone di grano. In risposta, il presidente ucraino Zelensky ha promesso una rappresaglia per l'attacco. Inoltre, le forze di difesa aerea e i sistemi di guerra elettronica hanno abbattuto 11 droni senza pilota sopra la Crimea, e un drone in rottura ha danneggiato una casa privata, come dichiarato dal capo della regione Sergei Aksenov su Telegram.

KIEV - Secondo l'agenzia di stampa russa Tass, sono stati segnalati attacchi di droni a Mosca nelle ultime ore. Un drone è caduto vicino al ministero della Difesa russo su Komsomolsky Prospekt, mentre un altro ha colpito un centro commerciale in via Likhacheva, vicino a una delle principali tangenziali della città. Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che si è trattato di un tentativo del regime di Kiev di compiere un atto terroristico, ma i droni sono stati intercettati e abbattuti prima che potessero causare danni o vittime.