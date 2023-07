Spagna: Popolari primo partito ma destra non ha maggioranza assoluta. Bene Sanchez, flop di Vox





I socialisti del premier Pedro Sanchez hanno ottenuto risultati oltre le previsioni. Santiago Abascal è stato il grande sconfitto di queste elezioni, e le aspirazioni di Alberto Nunez Feijòo di raggiungere la Moncloa sono state bloccate. Il blocco delle destre si ferma a quota 169 (136 per il Pp, 33 per Vox), ben lontano dai 176 seggi necessari per la maggioranza assoluta (il blocco di sinistra si ferma a 153). Il Partito popolare ha ottenuto un aumento di 47 seggi rispetto alle precedenti elezioni, il Psoe ne ha guadagnati 2, mentre Vox ne ha persi 19.





Nonostante la vittoria, il Partito popolare deve affrontare una vittoria agridolce, poiché Alberto Nunez Feijòo, ex governatore galiziano, puntava ad ottenere da solo la maggioranza assoluta ma non ci è riuscito nemmeno sommando i voti di Vox. Tuttavia, Feijòo ha rivendicato il diritto di provarci e aprire il dialogo per governare il Paese, evitando un periodo di incertezza e cercando di evitare che la Spagna sia nuovamente bloccata.

MADRID - Il Partito popolare è il primo partito in Spagna con 136 seggi, seguito dal Psoe con 122, Vox al terzo posto con 33 seggi e Sumar al quarto posto con 31. Questi sono i risultati finali delle elezioni in Spagna, che hanno visto una vittoria netta per il blocco di destra, ma senza raggiungere una maggioranza assoluta. Il Pp è tornato ad essere il primo partito, ma a discapito di Vox, il possibile alleato, che ha quasi dimezzato i suoi seggi.