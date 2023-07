BARI - “Mi ha fatto molto piacere la richiesta formale di Confindustria Puglia al ministro Fitto, di anticipare almeno il 20% di quanto ci devono sui 4,6 miliardi del Fondo di Sviluppo e Coesione. Dalla relazione del presidente Fontana emerge chiaro il desiderio di non interrompere i risultati straordinari che l'economia pugliese ha avuto in questi anni. Non posso che ringraziare questo blocco sociale che qualche giorno fa ho definito ‘sistema Puglia’, che indipendentemente dal posizionamento politico, che non interessa certamente l'economia, determina una identità culturale e d'impresa pugliese, capace di ottenere risultati tra i migliori d'Italia se non addirittura i migliori d'Italia. Gli incrementi dell'occupazione e del PIL, la capacità di spesa, hanno rappresentato il segreto del successo del ‘sistema Puglia’. Confindustria e il presidente Fontana l'hanno capito, adesso aspettiamo che lo capisca anche il ministro Fitto”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano a margine dell’Assemblea generale di Confindustria Bari e Bat, svoltasi nel teatro Petruzzelli di Bari, a cui hanno partecipato, tra gli altri, il ministro degli affari europei e politiche di coesione Raffaele Fitto, il presidente nazionale di Confindustria Carlo Bonomi e il presidente di Confindustria Bari e Bat Sergio Fontana, moderati dal giornalista David Parenzo.