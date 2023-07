CASTELLANA GROTTE - Ancora una volta Castellana Grotte fa parlare di sé. Questa volta grazie alla Pro Loco "don Nicola Pellegrino", che, probabilmente unico caso in Italia, inaugura la propria sede addirittura in una masseria settecentesca. Per cui “Masseria Andriani”, nella sua nuova veste di sede sociale e contenitore artistico- culturale per gli eventi organizzati dalla Pro Loco e per utenti ed associazioni che volessero beneficiarne, ha piacevolmente sorpreso tutti.Quasi quattrocento persone, per celebrare la “Giornata nazionale delle Pro Loco” appositamente anticipata a sabato 8 luglio, hanno potuto partecipare ad una serata tra soci ed amici, all’insegna di musica, mostre, enogastronomia ed allegria. A far da splendida cornice la bellissima Masseria Andriani, abbandonata da decenni e parzialmente recuperata dai volontari della Pro Loco che hanno dato nuova vita ad alcuni locali tra i quali il palmento e due stalle, una adibita a mostra di oggetti antichi ed un’altra a sala di intrattenimento per giochi, ascolto musica, eccetera.Il primo a congratularsi per i lavori eseguiti dai volontari del sodalizio, è stato proprio il comproprietario Pinuccio Mastrangelo che ha fattivamente apprezzato i lavori di recupero sino ad oggi realizzati. C’è ancora tanto lavoro da fare per vecchi e nuovi volontari che, anche grazie all’originalissimo “azionariato popolare” lanciato con la sottoscrizione libera di “UNA buona AZIONE”, potranno trasformare l’antica struttura in un vero e proprio contenitore culturale, con presentazioni di libri, spettacoli, mostre, proiezioni.Dopo la benedizione di Padre Pio, la serata, condotta magistralmente da Pino Recchia, occasionalmente coadiuvato dal giovanissimo Edo (Edoardo Vitto), ha registrato la presenza dei consiglieri comunali Victor Casulli, Vito Rubino e Marica Pace e di due pro-nipoti di Pasquale Andriani, che ha dato il nome alla struttura, le dottoresse Marinilde e Luisa Giannandrea.La Pro Loco ringrazia quanti hanno contribuito sottoscrivendo “UNA buona AZIONE” e soprattutto si rivolge a tutti coloro che se vorranno, potranno farlo.Un particolare ringraziamento va ai giovani artisti Sofia Elefante ed al gruppo “Area 404” composto da Ivan Conte, Vittoria Sardella, Simona Falconieri, Federico Sgobba, Vittoria Primavera, Martina Sgobba e Marina Sardella. Grazie a Piero Gigante che ha realizzato il collage che adorna la parte interna del cancello d’ingresso, ad Umberto Colapinto che ha realizzato e donato un quadro della Masseria, a Domenico Ladogana e Paolo Farina per il video realizzato e proiettato nel palmento ed infine un sentitissimo ringraziamento per la qualificata collaborazione a: Tonio Sgobba, Ristorante La Grave, Terre Carsiche, Primo Piatto, Mancini Panificio, Ortofrutticola Nitti, Mara D'ambruoso e Franco Matarrese.Prossimo appuntamento già sabato prossimo 15 luglio con un nuovo incontro conviviale serale in Masseria con un torneo di burraco organizzato dai soci Pino Nobile e Pasquale Ladogana e con una “lezione” di impasto e realizzazione di orecchiette dedicata ai più piccoli, a cura di Mara D’ambruoso. Durante la serata una selezione musicale con dischi in vinile.