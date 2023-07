FASANO (BR) - Grande attesa per il Gran Galà dell'Estate 2023. Sabato 22 luglio dalle 20:30 si accenderanno i riflettori su uno dei posti più belli d’Italia: La Selva di Fasano. - Grande attesa per il Gran Galà dell'Estate 2023. Sabato 22 luglio dalle 20:30 si accenderanno i riflettori su uno dei posti più belli d’Italia: La Selva di Fasano.





Questo tesoro naturalistico, situato in provincia di Brindisi offre un'esperienza unica per godere di rilassanti passeggiate e immergersi nella bellezza autentica del territorio.

La fitta vegetazione tipica della macchia mediterranea incornicia un paesaggio bucolico, arricchito da trulli, grotte e meravigliose vedute panoramiche dalle Murge.

La rinomata Casina Municipale della Selva di Fasano sarà la cornice ideale per il Gran Galà dell'Estate 2023, un evento che promette di coniugare cultura, divertimento e bellezza paesaggistica in un'unica esperienza indimenticabile.

La Casina della Selva di Fasano, nel cuore della Puglia, vanta un passato di grande prestigio.

Questo splendido luogo, un tempo noto come palcoscenico per i principali eventi regionali, ha ospitato esibizioni di artisti di grande calibro, dal mondo della musica e dello spettacolo.

La lista di questi illustri personaggi include nomi come Mina, Ornella Vanoni, Albano, Lara Saint Paul, Fausto Papetti, Michele, Caterina Caselli, Johnny Dorelli e Lucio Battisti, Renato Carosone e Renzo Arbore, Peppino Di Capri, Massimo Ranieri, Mia Martini, Patti Pravo, Aba Cercato, Renzo Arbore e Alighiero Noschese.

Questi sono solo alcuni dei talenti che hanno incantato il pubblico in questa incantevole location.

Oggi, sotto la nuova gestione dell'ingegnere Elio Schiavone, la Casina Municipale si prepara a rinnovare la sua reputazione storica.

L'obiettivo di Schiavone è quello di riportare la Casina già dal prossimo anno ai suoi antichi splendori, e per raggiungere questo obiettivo è stato programmato il Gran Gala dell'Estate 2023 con il Premio Top Media Player sotto la direzione artistica di Antonio Rubino, giornalista, editore, esperto di comunicazione ed organizzatore di grandi eventi non solo in Italia.

Con queste premesse, il ritorno della Casina della Selva di Fasano ai suoi gloriosi giorni è una promessa che sembra destinata a diventare realtà.





Il Gran Galà dell'Estate 2023





La direzione artistica è stata affidata ad Antonio Rubino, giornalista, esperto di comunicazione ed organizzatore di grandi eventi non solo in Italia.

Il Premio Top Media Player 2023 è un riconoscimento dedicato a otto personalità pugliesi che hanno contribuito a portare la Puglia sotto i riflettori, sia a livello nazionale che internazionale.

Tra i premiati quest’anno ci saranno figure di rilievo internazionale come Giovanni Cassano della General Trade, responsabile dell'apertura di 145 negozi Happy Casa in Italia che occupano quasi 2000 lavoratori; il dottor Antonio Convertini, presidente della BCC di Locorotondo, che quest'anno celebra il suo 70° anniversario di attività; e il dottor Maurizio Cervellera, eminente esperto in Chirurgia Generale specializzato in tumori dello stomaco, del colon-retto, del pancreas e del fegato, che lavora come dirigente medico presso l'Ospedale SS. Annunziata di Taranto.

Inoltre, verranno premiati Fabio Polo, ideatore e realizzatore dell'Horse Club Terra Jonica, una realtà internazionale nel campo dell'equitazione; Fabio Denunzio, noto come il "buon Fabio" di Striscia la Notizia, autore di libri contro il bullismo e attivo nell'impegno sociale; e l'avvocato Enrico Pellegrini, avvocato amministrativista noto per le sue battaglie per i diritti dei cittadini e le tematiche sociali e occupazionali, Giuseppe Palmisano il re dei cannoli prodotti in Italia ed esportati in tutto il mondo ed il noto pasticciere Arcangelo Minardi.

Saranno premiati da Manila Nazzaro, ex Miss Italia e conduttrice televisiva.

Il 22 luglio, la storica Casina della Selva di Fasano sarà teatro del Gran Galà dell'Estate 2023, un evento che promette di riportare l'atmosfera nostalgica dei decenni passati. Memo Remigi, leggenda della musica italiana, animerà la serata con la sua voce inconfondibile, interpretando canzoni indimenticabili come "Io ti darò di più" e "Innamorati a Milano", brani che hanno segnato un'intera generazione.

Ma il Galà non sarà solo musica. Gianni Ciardo, famoso comico pugliese, porterà sul palco il suo cabaret irriverente, regalando momenti di leggerezza e risate al pubblico.

A completare il quadro di questa serata speciale, ci sarà Manila Nazzaro, volto noto della televisione e della radio italiana, attrice teatrale e modella, celebre per essere stata eletta Miss Italia nel 1999. La sua eleganza e bellezza aggiungeranno un tocco di raffinatezza all'evento.

Questa serata promette un mix perfetto di musica, umorismo e fascino, il tutto nell'incantevole cornice della Casina della Selva di Fasano.

Per prenotazioni al Gran Galà dell'Estate 2023chiamare il numero 3283242230. Oppure è possibile presentarsi direttamente alla Casina Municipale prima dell'inizio dello spettacolo.

Questo evento è un'occasione unica per immergersi in un'atmosfera di musica, comicità ed eleganza, e per rivivere la magia di un'epoca che ha segnato la storia dello spettacolo italiano. Non perdere l'opportunità di partecipare a questa serata indimenticabile. Ti aspettiamo alla Casina della Selva di Fasano il 22 luglio per il Gran Galà dell'Estate 2023.

Per informazioni o interviste chiamare il numero 3516500187.