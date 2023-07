In alternativa i rossoneri pugliesi starebbero pensando a Michele Pazienza, il quale ha portato il Cerignola ai Play Off per la promozione in B. Anche in questo caso sarà importante agire in modo tempestivo per farlo arrivare in Capitanata.

- Nel Girone C di Serie C Silvio Baldini 64 anni e Michele Pazienza 40 anni, secondo indiscrezioni sarebbero in corsa per diventare il nuovo allenatore del Foggia. Il primo che in questa stagione è stato il tecnico del Perugia in Serie B, presto incontrerà il presidente dei dauni Nicola Canonico e il direttore sportivo Emanuele Belviso per cercare di raggiungere l’accordo economico.