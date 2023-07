FRANCESCO LOIACONO - Il Consiglio Federale è stato anticipato a Lunedì 24 Luglio alle 11,30. Doveva svolgersi Venerdì 28 Luglio. La riunione si occuperà dell’integrazione degli organici di Serie B e C per la prossima stagione. Sarà stabilita la lista delle squadre che avranno diritto di disputare i due diversi campionati. Le squadre escluse potranno fare ricorso al Tar del Lazio del 2 Agosto e come ultimo grado di giudizio al Consiglio di Stato che deciderà il 29 Agosto.

L’inizio dei tornei di B e C potrebbe slittare. La cadetteria difficilmente partire il 19 Agosto. La C probabilmente non vedrà il suo esordio il 27 Agosto. Tutto dovrebbe essere rinviato a Settembre.