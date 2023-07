- Nadia, la nonna di Nahel, ragazzo ucciso da un poliziotto a Nanterre ha lanciato un appello da BFM Tv affinché l'ira dei francesi si plachi: "Alla gente che sta distruggendo tutto dico di non spaccare le vetrine, non distruggere le scuole, gli autobus. Fermatevi ci sono delle mamme che prendono l'autobus, ci sono delle mamme per la strada".Nonostante queste parole non sembrano placarsi le rivolte con 3 poliziotti feriti negli scontri nelle banlieue ed un vigile del fuoco di 24 anni morto per spegnere un incendio di alcuni veicoli.