Quindici anni dopo, il 22 settembre 1985 dallo Stadio della Vittoria, con il ritorno dei galletti nel primo torneo nazionale, Sandro Ciotti raccontò la storica vittoria del Bari sulla Roma per 2-0. Di mezzo, sempre dallo stesso campo, vi fu una parentesi di calcio internazionale risalente al 2 novembre 1983, quando aggiornò su Inter-Groningen 5-1, sedicesimo di finale valido per la Coppa Uefa edizione 1983-1984.

Il 18 luglio 2003 muore a Roma il popolare radiocronista Sandro Ciotti. Vent'anni dopo la sua morte restano conservate nelle Teche di Radio Rai alcune delle sue radiocronache sul Bari per la trasmissione radiofonica "Tutto il Calcio minuto per minuto". Di esse, la prima risale al 12 aprile 1970 quando seguì Cagliari-Bari 2-0, gara che decretò la retrocessione del Bari in Serie B e la conquista dello scudetto da parte dei sardi al termine del campionato di Serie A 1969-70.