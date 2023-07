TARANTO - “Swing on Island” è stata – domenica 16 luglio – la prima festa hawaiana vintage realizzata sulla spiaggia di un’isola in Europa, una iniziativa che ha visto centinaia di appassionati di swing e rock’n’roll arrivare a Taranto da ogni dove per invadere gioiosamente l’Isola di San Pietro.Con “Swing on Island” è iniziata la nuova rassegna “Swingin’ Taranto” dell’Associazione Be Swing che, da una nuova idea del direttore artistico Nicky Pezzolla, animerà con una serie di manifestazioni l’estate tarantina, una iniziativa con il Comune di Taranto nuovamente vicino a Be Swing.Il debutto con “Swing on Island” sull’Isola di San Pietro, un evento realizzato in collaborazione con il Comando Marittimo Sud della Marina Militare e con Kyma Mobilità, che ha visto in pochi giorni registrare un “sold out” con circa 250 biglietti venduti in pochi giorni solo con il passaparola e con l’annuncio sui social!Giunti sull’Isola di San Pietro a bordo della motonave “Clodia” di Kyma Mobilità, i partecipanti, dopo un aperitivo di benvenuto offerto dagli sponsor e aver ricevuto sdraio e assistenza dal personale della Marina Militare che gestisce lo stabilimento, si sono scatenati con la musica rigorosamente “datata” del DJset vintage di Miss Pia, con balli e giochi sulla sabbia, inevitabilmente “conditi” da gavettoni con secchiate di acqua accolti con sollievo per la giornata torrida.Gran finale con tutti a ballare sulla sabbia con la musica dal vivo della band “New Tones” che ha proposto il suo repertorio Doo-Wop, un genere musicale della sfera del rock’n’roll creato originariamente negli anni Cinquanta dagli italo-americani che, non avendo strumenti, usavano solo le loro voci per cantare le canzoni preferite; il Doo-Wop si è poi sviluppato con arrangiamenti ritmati per band con organici minimi, in questo caso tastiera, contrabbasso e batterie.Tanta energia, tanta allegria, tanta voglia di ballare e scatenarsi lasciando sulla terra ferma i problemi per una giornata all’insegna della voglia di vivere e della musica vintage, come è nello stile di ogni evento organizzato dall’Associazione Be Swing!Partner principale di “Swing on Island” è stato Teleperformance Italia che consolida il radicamento sul territorio anche promuovendo e sostenendo eventi culturali dal forte carattere innovativo.Sponsor di “Swing on Island” sono stati il Gruppo Jolly Officine, da 50 anni azienda strategica del territorio ionico nei tradizionali settori metalmeccanico e navalmeccanico, specializzatasi recentemente anche nel comparto turistico realizzando il Blue Bay Residence Resort, e Costell Le Porte & Le Finestre rivenditore certificato FinestreNurith.Partner tecnici della manifestazione sono stati Produttori di Manduria, Heineken® Birra, Kyma Mobilità, Panificio e Caffetteria “L’Artista” di Palagiano, Ristorante, pizzeria e bar "Mivà Taranto", Fiorino Group S.r.l. San Giorgio Jonico, Fedele Imballaggi, Provinciali Srl e Agenzia “Posizioni Note”.