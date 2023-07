BARI - In questi ultimi giorni, un super yacht di inestimabile valore, appartenente all'attuale Emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, è stato avvistato al largo di Bari. Con una vita regale che comprende tre mogli e 13 figli, l'Emiro guida il consiglio di amministrazione del fondo sovrano Qatar Investment Authority, noto per i suoi ingenti investimenti in numerose imprese internazionali.Con un patrimonio di oltre 600 miliardi di dollari, il fondo sovrano possiede quote significative in diverse aziende, tra cui Barclays, Sainsbury’s, Harrods, Volkswagen, Walt Disney, Heathrow Airport, Siemens e Royal Dutch Shell. Il Qatar Investment Authority è anche il proprietario di importanti proprietà, come il grattacielo Shard London Bridge, e detiene interessi in altre attività, come la squadra di calcio del PSG, il piano di sviluppo Porta Nuova a Milano, complessi alberghieri nella Costa Smeralda in Sardegna e l'ex ospedale San Raffaele di Olbia.Il super yacht dell'Emiro, chiamato "Al Lusail," è stato realizzato dal cantiere Lürssen vicino a Brema ed è un'opera di design firmata H2 Yacht Design per l'esterno e March & White per gli interni personalizzati. Con una lunghezza di 123 metri (404 piedi), una larghezza di 23 metri (75 piedi) e un pescaggio di 5,50 metri (18,0 piedi), lo yacht è una lussuosa dimora galleggiante dotata di 12 suite, due piscine, una palestra, un eliporto e una sala cinema.Questa non è la prima volta che il super yacht dell'Emiro è stato avvistato in acque italiane, dato che lo scorso anno è stato visto nelle acque del Salento, di fronte alla costa di Gallipoli. La sua presenza continua a catturare l'attenzione del pubblico per la sua imponenza e lusso senza pari.L'Al Lusail è un'opera d'arte galleggiante che testimonia la magnificenza e l'incredibile ricchezza dell'Emiro del Qatar, riflettendo la sua posizione di rilievo nel mondo degli affari e del lusso internazionale. La sua presenza al largo di Bari suscita grande curiosità e ammirazione, essendo un'imponente dimostrazione di potere e opulenza.