SAN SEVERO - Una tragedia ha colpito una famiglia a San Severo, in provincia di Foggia, con un incendio divampato nella loro abitazione nella tarda serata di ieri. Le condizioni della bimba di 4 anni e di sua madre, 43 anni, sono state definite "molto gravi" a causa delle ustioni riportate nell'incidente.Nell'incendio sono stati coinvolti anche il padre della piccola e la sorellina di 5 anni, ma fortunatamente le loro condizioni non sono gravi. Tutta la famiglia è stata prontamente trasferita al policlinico di Bari per ricevere le cure necessarie.La bimba di 4 anni, che ha riportato ustioni su tutto il corpo, e sua madre sono stati ricoverati nel reparto grandi ustionati, dove riceveranno cure specializzate per affrontare le gravi lesioni causate dalle fiamme.Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'incendio sarebbe stato causato da un ritorno di fiamma verso una bottiglia di alcol, utilizzata per alimentare un braciere nella loro abitazione. Un tragico incidente che ha lasciato la famiglia in una situazione di profonda sofferenza e preoccupazione per la salute delle due persone gravemente colpite.In momenti come questi, la solidarietà della comunità locale e il supporto medico possono svolgere un ruolo fondamentale nell'affrontare l'emergenza. La famiglia avrà bisogno di tutto il sostegno possibile per superare questa difficile prova, mentre le autorità continueranno a indagare per comprendere l'esatta dinamica dell'incendio.La notizia dell'incendio ha colpito profondamente la città di San Severo, e molte persone si sono unite in preghiere e sostegno per la rapida guarigione della bimba di 4 anni e di sua madre. La speranza è che possano ricevere le cure necessarie e che il sostegno della comunità possa alleviare, almeno in parte, il peso di questa terribile tragedia.