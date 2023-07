- In occasione del 50° anniversario di fondazione dell'Associazione Sezione di Trinitapoli, la locale associazione nazionale Carabinieri ha deciso di far parte attivamente della Protezione Civile e ha partecipato al XI corso di formazione della struttura. Il corso ha visto la partecipazione di un gruppo di venticinque volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri, insieme a sei unità della Polizia Locale e un assistente sociale. Dieci incontri formativi si sono svolti alla presenza del coordinatore provinciale della Protezione Civile, il Dott. De Trizio Giovanni.La conclusione del corso di formazione per gli operatori di Protezione Civile è un momento di grande importanza e sarà celebrata in una cerimonia organizzata dall'ANC Sezione Trinitapoli. L'evento si terrà martedì primo agosto alle ore 17 presso la biblioteca Mons. Morra di Via Aspromonte. Durante la cerimonia, saranno consegnati gli attestati ai volontari che hanno completato il corso di formazione.La presenza di illustri ospiti renderà l'evento ancora più significativo, con la partecipazione del Prefetto della provincia di Bat, la dottoressa Rossana Riflesso, dei commissari straordinari Giuseppina Ferri, Salvatore Guerra e Massimo Santoro, della comandante della Polizia Locale Giuliana Veneziano, dell'Ispettore Regionale dell'Associazione Nazionale Carabinieri, Ten. Costa Salvatore, e del comandante provinciale dei Carabinieri.Il presidente dell'Associazione Carabinieri di Trinitapoli, Michele Galasso, esprime la sua soddisfazione per il lavoro di squadra svolto durante il corso e si appresta a ringraziare tutti i partecipanti, i docenti e gli assistenti che hanno contribuito al successo di questa importante formazione.La Protezione Civile svolge un ruolo fondamentale nella sicurezza e nel soccorso della comunità, e la presenza attiva dell'Associazione Carabinieri a Trinitapoli rappresenta un ulteriore impegno nell'assicurare il benessere e la tutela dei cittadini. La cerimonia di consegna degli attestati sarà un momento di riconoscimento per l'impegno e la dedizione di questi volontari che hanno scelto di mettersi al servizio della collettività, dimostrando la solidarietà e la prontezza di intervento in situazioni di emergenza.