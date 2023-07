BARI - I volontari della Protezione civile regionale, insieme alle squadre Arif, sono impegnati al fianco dei Vigili del Fuoco nella gestione degli incendi che sono divampati sul Gargano e nel Salento, a San Cataldo.La Sala operativa della Protezione civile regionale sta seguendo tutte le operazioni di spegnimento. Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, impegnato a Roma per motivi istituzionali, è in costante collegamento con la Sala operativa, i prefetti e i sindaci e con il Capo Dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio al quale ha richiesto l’immediato invio di uomini e mezzi aerei.“La nostra attenzione è massima, la Regione Puglia con la sua Protezione civile è presente sul territorio con decine di volontari per portare avanti le operazioni antincendio e di messa in sicurezza della popolazione”, dichiara Emiliano.