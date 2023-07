Emergenza incendi nel Sud Italia: le regioni colpite dalle fiamme sono in grave difficoltà mentre le regioni settentrionali stanno facendo i conti con i danni causati da una violenta ondata di maltempo della scorsa notte. L'ondata di caldo e i forti venti stanno alimentando i roghi in Sicilia, Calabria e Salento, creando situazioni di pericolo e allarme.Una triste notizia arriva dal Palermitano, dove una donna di 88 anni è deceduta a causa delle fiamme. I sanitari del 118 non sono riusciti ad arrivare a prestare soccorso a causa dell'intensità dell'incendio. Inoltre, i corpi di due anziani sono stati trovati all'interno di una casupola a Cinisi, vittime dell'improvvisa esplosione del fuoco.La situazione nel Catanese non è migliore, con un vasto rogo divampato a San Nicolò, frazione di Aci Catena. La regione Sicilia sta affrontando una situazione critica, tanto che il presidente Renato Schifani ha annunciato l'intenzione di chiedere al governo nazionale il riconoscimento dello stato di emergenza.Anche nel Reggino, una persona ha perso la vita quando le fiamme hanno raggiunto l'abitazione in campagna in cui viveva. Nel Salento, la zona vicino alla spiaggia di San Cataldo, a Lecce, è stata evacuata per precauzione, coinvolgendo un centinaio di bagnanti e le auto parcheggiate nella zona.La situazione di emergenza non risparmia nemmeno Vieste, dove circa 2mila persone sono state evacuate da tre hotel a causa degli incendi in atto.La gravità della situazione ha portato anche aiuto da altre regioni, come dimostrato dalla squadra di cinque vigili del fuoco del comando provinciale di Pistoia, insieme ai colleghi del comando di Lucca, in viaggio verso la provincia di Lecce per fornire supporto ai colleghi impegnati da giorni nella lotta contro i diversi fronti di incendio. La squadra è dotata di mezzi specializzati per contrastare il fuoco e l'intervento si prevede di durare alcuni giorni.La situazione è particolarmente allarmante e richiede interventi tempestivi e coordinati per fronteggiare l'emergenza incendi che sta colpendo il Sud Italia. Le autorità e i vigili del fuoco stanno lavorando incessantemente per contenere gli incendi e proteggere la popolazione e le aree a rischio. È fondamentale che venga posta la massima attenzione per evitare ulteriori perdite di vite umane e danni alle abitazioni e all'ambiente circostante. La speranza è che la situazione possa essere presto sotto controllo e che siano adottate tutte le misure necessarie per prevenire ulteriori incendi e garantire la sicurezza delle persone coinvolte.