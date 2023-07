GIOIA DEL COLLE - Un grave incidente si è verificato sulla Statale 100, tra Gioia del Colle e Mottola, coinvolgendo due tir e due auto. L'urto ha causato ferite e danni significativi ai veicoli coinvolti. Una persona è rimasta ferita ed è stata prontamente assistita dalle ambulanze del 118 giunte sul posto insieme alle Forze dell'Ordine.In seguito all'incidente, gli operatori dell'Anas sono intervenuti per gestire la situazione e garantire la sicurezza sulla strada. A causa dell'incidente, la Statale 100 è stata provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni per consentire il recupero dei veicoli coinvolti e avviare i rilievi delle autorità competenti.Al fine di agevolare la circolazione e permettere agli automobilisti di raggiungere le proprie destinazioni, sono state messe in atto deviazioni del traffico. In direzione Taranto, il traffico è stato deviato attraverso lo svincolo A14 (km 40,000 "Gioia del Colle") oppure lungo la SP 239 Noci - SP 237 Mottola. Mentre in direzione Bari, gli automobilisti sono stati dirottati verso lo svincolo A14 (km 53,000 "San Basilio") oppure all'altezza del km 60,300 verso la SP 237 Mottola - SP 239 Noci.La situazione ha creato disagi per gli automobilisti e per tutti coloro che si trovavano a percorrere quella tratta della statale. Tuttavia, l'adozione di deviazioni mirate ha permesso di gestire il flusso del traffico in modo più fluido e sicuro durante l'emergenza.Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente per comprendere l'accaduto e valutare eventuali responsabilità. Nel frattempo, la priorità resta quella di garantire la sicurezza delle persone coinvolte nell'incidente e dei conducenti sulla strada.Gli incidenti stradali ci ricordano costantemente l'importanza di guidare con prudenza e responsabilità e di essere sempre attenti alla sicurezza sulle strade. La collaborazione tra le forze dell'ordine, gli operatori sanitari e gli enti preposti, come l'Anas, è essenziale per affrontare tempestivamente e adeguatamente situazioni di emergenza come questa.