MOLFETTA - Arriva anche a Molfetta - il prossimo 1 agosto alla Banchina San Domenico - Panariello VS Masini, lo strano incontro fra due amici che non hanno assolutamente niente in comune se non uno sguardo attento sulla vita con due modi diversi di raccontarla. GIORGIO PANARIELLO e MARCO MASINI si incontrano e si scontrano in una sfida fra battute e canzoni nelle arene estive di tutta Italia.Marco, Giorgio, come nasce questo spettacolo?Giorgio: È da tempo che sentivo l’esigenza di inserire un po’ di musica nel mio nuovo show e sono contento che, fra tanti cantanti a cui ho chiesto di far parte del mio spettacolo, Marco sia stato l’unico che ha detto sì… E questo me lo ricorderò per tutta la vita.Marco: Ringrazio Giorgio per aver accettato l’invito nel mio spettacolo, così mi dà modo di riposare la voce e fa due battute fra una canzone e l’altra.Giorgio: Vorrei tranquillizzare il pubblico, in questo mio nuovo spettacolo, durante le canzoni di Marco, organizzerò una tombolata con ricchi premi.Marco: Allora vi aspettiamo nel mio spettacolo quest’estate! Sono già aperte le prevendite dei biglietti!Giorgio: ... e delle cartelle della tombola!Di seguito le prossime date del tour:1° agosto - MOLFETTA ESTATE 2023 - BANCHINA SAN DOMENICO - MOLFETTA (BA)2 agosto - PIAZZA ORSINI - MESAGNE (BR)5 agosto - ARENA CAPO PELORO (EX SEA FLIGHT) - MESSINA6 agosto - TIRRENO FESTIVAL - TEATRO DEI RUDERI DI CIRELLA - DIAMANTE (CS)7 agosto - ROCCELLA SUMMER FESTIVAL - TEATRO AL CASTELLO - ROCCELLA JONICA (RC)9 agosto - VILLA BERTELLI - FORTE DEI MARMI (LU)10 agosto - CASTIGLIONCELLO FESTIVAL - CASTELLO PASQUINI - CASTIGLIONCELLO (LI)13 agosto - FOLLONICA SUMMER NIGHTS - PARCO CENTRALE - FOLLONICA (GR)2 settembre - SETTEMBRE PRATO È SPETTACOLO - PIAZZA DUOMO – PRATO3 settembre - FESTIVAL SUMMER KNIGHTS – PIAZZA DEI CAVALIERI - PISA6 settembre - BRESCIA SUMMER MUSIC - PIAZZA DELLA LOGGIA - BRESCIA7 settembre - VICENZA IN FESTIVAL - PIAZZA DEI SIGNORI - VICENZA19 settembre - TEATRO COLOSSEO - TORINO26 settembre - TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI - MILANOSono disponibili i biglietti in prevendita su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali.Per informazioni: www.ticketone.it RTL 102.5 è media partner ufficiale del tour.Il tour è prodotto e organizzato da Friends & Partners in collaborazione con Concerto Music.