Si terrà il 28 luglio prossimo al Castello di Manfredonia un importante evento sull'inclusione sociale denominato #Dopodinoi. Il centro di ricerca educativa Learning Science hub (LSh) dell'Unifg consolida il proprio impegno per l'inclusione sociale per mezzo del progetto Mission Inclusion, giunto ormai al suo secondo mese di vita. Il 28 luglio si terrà cosi l'evento di disseminazione dei primissimi dati acquisiti dal gruppo di ricerca della professoressa Giusi Toto, docente di pedagogia speciale al DISTUM.





Compie due mesi di vita l’ambizioso progetto di ricerca Mission Inclusion, promosso dal Learning Science hub (LSh) del Dipartimento di Studi Umanistici di Foggia sotto il coordinamento della professoressa Giusi A. Toto.

Dalle Marche al Piemonte, dalla Lombardia all’Umbria, tappa dopo tappa il gruppo di ricerca formato da studiosi di pedagogia, psicologia e comunicazione ha potuto visitare enti e associazioni che da tempo si impegnano per il placement inclusivo, il "Dopo di Noi", come lo definiscono alcune voci autorevoli del settore educativo.

Fulcro del progetto è, nella pratica, una ricerca osservativa sul campo, svolta secondo un approccio naturalistico - ovvero, esaminando pratiche e comportamenti senza che il ricercatore influenzi in alcun modo l’ambiente preso in considerazione.

Ma quali sono le realtà abbracciate da Mission Inclusion? "Abbiamo avuto la fortuna di incontrare persone straordinarie, grandi professionisti" spiega la professoressa Toto, che nel frattempo sta ultimando i preparativi per imbarcarsi in una nuova tappa della Mission, che si terrà ad Osimo (AN), presso il biscottificio sociale Frolla Lab.

"Ci addentriamo, sostanzialmente, nei progetti di supporto e cura di queste realtà disseminate per tutto il territorio nazionale: ad Umbertide, ad esempio, abbiamo assistito alla sinergia vincente di un’azienda sanitaria, di un comune e di una cooperativa sociale, uniti per offrire possibilità di formazione e aggregazione alle persone con disabilità del territorio. Al termine di questa prima fase di osservazione e raccolta dati, vogliamo raccontare le storie di queste realtà, le loro storie, che per noi sono un modello positivo da assumere e da replicare".

Nasce così l’evento di disseminazione #DopoDiNoi: il progetto Mission Inclusion, previsto per il pomeriggio del 28 Luglio 2023, a Manfredonia (FG), a partire dalle ore 17.00.

L’evento, dedicato all’inclusione sociale e alla diffusione delle ricerche sul tema, sarà aperto dai saluti istituzionali del Magnifico Rettore dell’Unifg, Lorenzo Lo Muzio, della Referente del progetto scientifico, Giusi A. Toto, della Delegata del Rettore alle pari opportunità e Bisogni Educativi Speciali, Annamaria Petito, del Presidente del TFA Sostegno di Unifg, Luigi Traetta, del Delegato del Rettore alla Didattica, Giorgio Mori, del Sindaco di Manfredonia, Gianni Rotice, e dell’Onorevole Giacomo Diego Gatta.

Il cuore dell’evento riguarderà la disseminazione del progetto, moderata dalla giornalista Dorella Cianci, penna delle note testate "Il Mattino" e "Il Sole 24 Ore".

In questo spazio saranno raccontate le tre prime esperienze del progetto Mission Inclusion: Orti Felici, a cura di Marco di Furia, Il Sogno, a cura di Valentina Berardinetti, La Semente, a cura di Francesca Finestrone. In un secondo tempo si guarderà invece al territorio pugliese, accogliendo gli interventi della Cooperativa sociale barlettana Work-Aut, della Onlus I Diversabili di Lucera (FG) e dell’Associazione Time…Aut operante a Trani.

Si prevede, nel corso dell’evento, il contributo di uno special guest, Nandu Popu dei Sud Sound System, molto presente in ambito social e di attivismo.

L’incontro, aperto al corpo studentesco Unifg, ad insegnanti in formazione e al territorio tutto, si concluderà con la divulgazione dei prossimi step del progetto, con enunciazione degli obiettivi che si intende raggiungere.

Conosci un’associazione o un ente che potrebbe entrare a far parte della rete di Mission Inclusion?