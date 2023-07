- Non ce l'ha fatta Victoria Amelina, scrittrice di 37 anni, morta all'ospedale di Dnipro per le ferite riportate nel bombardamento a Kramatorsk, nel Donbass. Amelina dall'inizio del conflitto aveva deciso di girare l'Ucraina per raccontare la guerra, mettendo da 'parte' la sua professione di scrittrice.