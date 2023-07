TERLIZZI – Cinque giorni, cinque docenti esperti, 25 ore di lezioni: a Terlizzi, dal 17 al 21 luglio 2023, la OP Oliveti Terra di Bari organizza un corso per assaggiatori di olii di oliva vergini ed extravergini (REG UE 2021/2115 P.O OCM Olio anno 2023). Le lezioni si terranno nella sede della Cooperativa Agricoltura Progresso, in via Mariotto n.5 a Terlizzi.Si svolgeranno dalle 14.30 alle 19.30. I corsisti apprenderanno nozioni di agronomia, tecniche per la trasformazione, impareranno a riconoscere le caratteristiche sensoriali dell’olio, i pregi e difetti di ciascuna diversa tipologia di prodotto. Avranno modo di conoscere gli aspetti legati alla composizione chimica, i valori nutrizionali, arrivando ad apprendere anche regole e metodologie di marketing ed etichettatura, fino alle normative e ai metodi di controllo che governano uno dei prodotti più importanti del made in Italy.Composito e autorevole il team dei docenti che annovera: Nicola Perrucci, Capo Panel del corso e responsabile; Maurizio Cariello, Aspetti Chimici e Nutrizionali; Roberto Summo, Agronomo; Franco Priore, Esperto Assaggiatore; Valentina Cardone, Avvocato esperto di etichettatura.Al termine del ciclo di lezioni, ai corsisti sarà rilasciato l’Attestato di idoneità fisiologica all’assaggio, che è il primo livello obbligatorio e propedeutico al secondo livello, a sua volta indispensabile per l’iscrizione nell’Albo nazionale degli assaggiatori ufficiali. La Segreteria Organizzativa, attraverso il 340.6298100, e anche sulla pagina https://www.facebook.com/otbbari/, è a disposizione per informazioni e iscrizioni. Lo stesso corso si è già tenuto con grande riscontro di partecipazione a Ruvo di Puglia, Corato e Bitonto. Dopo la tappa terlizzese, il corso approderà a Molfetta e Minervino Murge.