"Il FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) ha l'obiettivo di sostenere la produzione di energia elettrica dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili di vario genere (fotovoltaico, eolico, idroelettrico) in coerenza con gli obiettivi europei 2030, attraverso la definizione di incentivi e modalità di accesso che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità, sia ambientale che degli oneri di incentivazione" ha dichiarato, in una nota stampa, Cosimo Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l'attuazione del Piano Taranto.





"La giunta regionale pugliese, su indicazione del Presidente Emiliano e dell’assessore Delli Noci, per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela paesaggistico del territorio pugliese, ha approvato l’atto di indirizzo per continuare a produrre energia pulita derivante dalle fonti rinnovabili. Attraverso questo atto di indirizzo si stabilisce di dare mandato ai competenti uffici affinché i pareri e i titoli autorizzatori in materia ambientale e paesaggistica afferenti a interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, inclusi gli impianti eolici off-shore, di contemperare l’interesse alla tutela dell’ambiente e del paesaggio con lo sviluppo del territorio e l’interesse all’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili. La Sezione Transizione Energetica, dell’assessorato allo sviluppo economico, si occuperà di dichiarare, in sede di conferenza dei servizi, la pubblica utilità e l’urgenza dei progetti per la transizione energetica. Sarà così riconosciuta priorità istruttoria ai procedimenti che convergono sugli obiettivi del PNRR, in linea con gli obiettivi comunitari e nazionali di decarbonizzazione e sarà stabilita la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all’art. 20 co.4 D Lgs 199/2021. Siamo convinti che, utilizzare più energia pulita e rinnovabile sia possibile e il nostro impegno è rivolto a rendere fattibile questo obiettivo promuovendo le scelte giuste a favore dell'intera comunità pugliese" ha dichiarato ancora Cosimo Borraccino.