Capurso, Lombardi e C. inaugura un nuovo punto vendita 'OK Sigma'



CAPURSO (BA) – Apre i battenti mercoledì 19 luglio in via Bari 10, a Capurso (BA), il nuovo punto vendita OK SIGMA, il settimo di proprietà Lombardi & C., l’undicesimo della rete complessiva ad insegna SIGMA Puglia, con un format che punta al servizio in una posizione strategica di grande passaggio in grado di intercettare sia i cittadini dell’intero quartiere, facendone un punto di riferimento comodamente raggiungibile a piedi per la spesa di tutti i giorni, sia per una "spesa veloce", grazie al traffico continuo da e per il capoluogo barese. – Apre i battenti mercoledì 19 luglio in via Bari 10, a Capurso (BA), il nuovo punto vendita OK SIGMA, il settimo di proprietà Lombardi & C., l’undicesimo della rete complessiva ad insegna SIGMA Puglia, con un format che punta al servizio in una posizione strategica di grande passaggio in grado di intercettare sia i cittadini dell’intero quartiere, facendone un punto di riferimento comodamente raggiungibile a piedi per la spesa di tutti i giorni, sia per una "spesa veloce", grazie al traffico continuo da e per il capoluogo barese.





Il nuovo punto vendita OK SIGMA, nato per rispondere alle esigenze di una spesa quotidiana che esprime al massimo i valori di prossimità offrendo ai clienti l’opportunità di un’esperienza di acquisto veloce, conveniente (cioè con un ottimo rapporto qualità-pezzo), si sviluppa su una superficie di 250 metri quadrati. All’interno sono presenti tutti i reparti per una spesa completa e di qualità caratterizzata da un’ambientazione specifica suddivisa in "mondi di consumo" ben identificati per assortimento, composto da 4mila referenze, tra cui spicca un’ampia offerta di prodotti a marchio del distributore, nella quale oltre alla linea mainstream Sigma si affiancano quelle specialistiche Gusto&Passione, Equilibrio&Piacere e VerdeMio, al fine di soddisfare esigenze nutrizionali e di scelta di tutti i consumatori, anche di quelli più esigenti. Il fiore all’occhiello del nuovo punto vendita sono i reparti del fresco: dal banco assistito della gastronomia alla macelleria, con un servizio improntato sulla gentilezza e competenza del personale. Lo store prevede anche il servizio a domicilio.

"Siamo orgogliosi di poter proporre punti vendita in cui la qualità in termini di servizi offerti e prodotti è garantita dal marchio Sigma – afferma Alessandro Lombardi Amministratore Delegato Gruppo Lombardi & C. –. Oltre all’impatto economico positivo che una nuova apertura comporta in termini di rapporti con i fornitori locali, è importante ricordare la grande funzione di vicinanza verso la collettività che il punto vendita ha sul territorio".

Il negozio, che conta 2 casse tradizionali e 5 addetti, sarà aperto tutti i giorni con i seguenti orari: dal lunedì al sabato 08:00-13:45 - 16:45-20:45, la domenica 9:00-13:30.

Si amplia, dunque, l’offerta del Gruppo Lombardi & C., che con questa inaugurazione arriva a 7 punti vendita di proprietà che vanno ad affiancare un Cedi ubicato a Capurso, con superficie di circa 9.000 metri quadrati e un cash&carry di 5.000 mq con una forte specializzazione nelle categorie vini e dolciario, prosegue il programma di aperture a insegna SIGMA in Puglia in sintonia con la sua mission: essere il punto di riferimento per il consumatore dei negozi di vicinato, valorizzando il ruolo e la presenza dell’imprenditore finalizzato a competere con profitto nel mercato della Grande Distribuzione Organizzata, con una grande attenzione alla valorizzazione del territorio e del legame con le comunità locali.