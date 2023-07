Lecce, domenica 9 luglio 'After the rain' di Giuseppe Magagnini in trio al Chiostro dei Teatini



LECCE - Per il primo appuntamento dell'edizione 2023 di Teatini in Musica, la Camerata Musicale Salentina ospita domenica 9 luglio, sul palco del Chiostro dei Teatini di Lecce, lo straordinario pianista e compositore salentino Giuseppe Magagnino, che presenterà "After the Rain", il suo secondo album da leader, accompagnato da Maurizio Quintavalle al contrabbasso e Dario Riccardo alla batteria. - Per il primo appuntamento dell'edizione 2023 di Teatini in Musica, la Camerata Musicale Salentina ospita domenica 9 luglio, sul palco del Chiostro dei Teatini di Lecce, lo straordinario pianista e compositore salentino Giuseppe Magagnino, che presenterà "After the Rain", il suo secondo album da leader, accompagnato da Maurizio Quintavalle al contrabbasso e Dario Riccardo alla batteria.





Il concept del secondo lavoro discografico è per Magagnino una naturale evoluzione di "My Inner Child", il primo album da solista. In After the Rain sono ancora molto presenti gli elementi distintivi del primo disco nella scrittura e nella concezione del trio ma vi è una significativa evoluzione artistica anche in direzione degli standards. E’ qui che il pianista cerca di infondere la sua linea interpretativa con piccoli e a volte più marcati cambiamenti. Non ci troviamo di fronte ad un approccio dissacrante quanto piuttosto ad una volontà di ricollegarsi ad una tradizione acquisita, nella quale la sua cifra stilistica si rende evidente a piccoli passi: scavando nel fraseggio, riarmonizzando con intelligenza piccoli aspetti e con coraggiose scelte ritmiche e di mood che in qualche modo illuminano i brani da una prospettiva differente senza snaturarne la fisionomia.

Le scelte del pianista spaziano dal materiale più tradizionale del songbook americano ("But Not For Me" di G. Gershwin), passando per gli original ("Ask Me Now" di T. Monk) e arrivando fino ad alcune canzoni ormai consacrate del repertorio pop rock degli anni 60 ("Blackbird" dei Beatles) e di fine anni 90 ("No Surprises" dei Radiohead). Una continua ricerca sulla struttura tematica e sulle possibilità di cantabilità melodica all’interno del jazz e degli stili compositivi, frutto anche del lavoro sui palchi svolto dal pianista nell’ultimo anno presentandosi da solista e leader del Mag Trio.

In After the Rain Giuseppe Magagnino traccia una chiara strada di evoluzione artistica, nella quale la dimensione del piano trio ed il piano solo si confermano come veste naturale, quasi una seconda pelle, che rendono la sua comunicazione artistica un viaggio di sincerità emotiva, coinvolgimento espressivo e di linguaggio, estremamente personale.

Biglietti e abbonamenti disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina (tel. 3480072654 – 3480072655; email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com), online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.

Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.





PROMO SPECIALE TEATINI IN MUSICA 2023

Acquista in anticipo i biglietti per Teatini in Musica e risparmia!

Fino a quattro giorni prima di ogni concerto, i biglietti costano per tutti

13 € nel Primo Settore e 8 € nel Secondo Settore!

L'abbonamento ai 4 concerti invece, fino a mercoledì 6 luglio, costa solo 40 €!

Negli ultimi tre giorni prima di ogni concerto

i biglietti saranno in vendita alle normali tariffe.

Per l'acquisto online e nei punti vendita Vivaticket è previsto un diritto di prevendita aggiuntivo di € 1,50 per i biglietti e di € 3,50 per gli abbonamenti





ABBONAMENTO A TEATINI IN MUSICA 2023 (4 spettacoli)

Intero € 50, Promo: € 40





BIGLIETTI

Primo Settore: Intero € 17 / Ridotto € 15 / Promo € 13

Secondo Settore: Intero € 12 / Ridotto € 10 / Promo € 8





RIDOTTO: Over 65 | Docenti | Studenti





PROMO: Abbonati 53^ Stagione Concertistica, Concerti con Aperitivo e Classica d'Estate & wine 2023 | soci FAI | soci Soroptimist | dipendenti Banca Popolare Pugliese | dipendenti e studenti Unisalento | Under 35 | Disabili e accompagnatori | gruppi di almeno 8 persone | allievi e accompagnatori scuole di musica in convenzione





CARTA DEL DOCENTE E 18APP

Anche per questo evento è possibile l'acquisto del biglietto o dell'abbonamento utilizzando il Bonus Cultura, scegliendo come tipologia di buono SPETTACOLI DAL VIVO o CONCERTI.





BIGLIETTO SOSPESO

Un "biglietto sospeso" per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell'iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.





INFO

Camerata Musicale Salentina

Via XXV Luglio 2/B – Lecce

Tel. 3480072654 / 3480072655

Prevendite: Camerata Musicale Salentina – circuito Vivaticket