Le Faraualla a Porto Cesareo per una tappa speciale del festival "Il cammino celeste"





Sabato 29 luglio a Torre Chianca nell'Area Marina Protetta di Porto Cesareo il progetto "Il mare è femmina - In cammino verso la parità di genere", promosso da Officine Arca APS e realizzato con il sostegno del Consiglio regionale della Puglia attraverso l’avviso pubblico "Futura. La Puglia per la parità", propone una tappa speciale del festival musicale e culturale "Il cammino celeste", ideato e diretto dalla flautista Giorgia Santoro con la produzione di Zero Nove Nove. Il via alle 17 (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 3282558560 - 328.44662300) con i laboratori Kids a cura di Officine Arca APS e Centro Educazione Ambientale di Porto Cesareo. Alle 19 (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 3282558560 - 328.44662300) la visita guidata a cura di Francesca Lombardo della mostra "Rotte merci e navi: il racconto continua!". Dalle 20 (ingresso libero fino a esaurimento posti) il dibattito "In cammino verso la parità di genere" con Mariagrazia Bello, presidente dell’associazione di promozione socio-culturale Salentofilia, e Lorena Carbonara, docente universitaria e componente di VoxFem. La lunga serata si concluderà alle 21 (ingresso libero fino a esaurimento posti) con lo spettacolo "Sind" del quartetto vocale femminile Faraualla. Dopo aver approfondito singolarmente lo studio e la pratica della vocalità in ambiti musicali differenti, le quattro cantanti hanno trovato un interesse comune nella ricerca sull’uso della voce come “strumento”, attraverso la pratica della polifonia e la conoscenza delle espressioni vocali di diverse etnie e di periodi storici differenti. Gli esiti di questo lavoro si ritrovano nel repertorio delle Faraualla, nelle composizioni originali come nei brani tradizionali. Le suggestioni di un percorso attraverso culture tanto lontane fra loro si fondono in una sintesi originale in cui emergono con forza le radici culturali del gruppo. La Puglia, per secoli terra d’incontro e di passaggio di popoli, è presente nel “suono” che connota la formazione barese, negli strumenti che accompagnano l’esecuzione, nello stesso nome del gruppo. Faraualla è una delle cavità carsiche più profonde presenti sull’altopiano murgiano, a nord-ovest di Bari. Info, programma e prenotazioni www.ilcamminoceleste.it.





Pink Floyd Legend con The Dark Side of the Moon per A Melpignano – Meridiano Salento





Dopo il successo dei primi due appuntamenti con la serata inaugurale del Locomotive Jazz Festival con il batterista Stewart Copeland e numerosi ospiti e il recital Eleganzissima di Drusilla Foer, sabato 29 luglio (ore 21:15 – ingresso 29/35/46 euro - prevendite su TicketOne) la rassegna "A Melpignano – Meridiano Salento" prosegue nell’arena del Palazzo Marchesale in Piazza Antonio Avantaggiato con il concerto dei Pink Floyd Legend. La band, per la prima volta nel Salento, celebrerà il cinquantesimo anniversario dell’uscita di The dark side of the moon. Nelle due ore di concerto, oltre all’esecuzione integrale del capolavoro del 1973, i Legend, riconosciuti da critica e pubblico come i migliori interpreti dei capolavori dei Pink Floyd, riproporranno anche tutti i più grandi successi della band inglese, accompagnati dai video originali d'epoca proiettati sul grande schermo circolare e immersi nel nuovo disegno di luci e laser. Il gruppo, attivo dal 2005, è formato da Fabio Castaldi (voce e basso), Alessandro Errichetti (voce e chitarre), Simone Temporali (voce e tastiere) ed Emanuele Esposito (batteria) con la partecipazione di Giorgia Zaccagni, Nicoletta Nardi e Claudia Marss (cori) e Maurizio Leoni (sax). Dal 2019 la band, con i suoi spettacoli dedicati all’universo pinkfloydiano, può vantare oltre 100.000 spettatori in Italia. Ogni nuovo tour - la cui produzione porta la firma di Gilda Petronelli di Menti Associate - è un evento: da Atom Heart Mother con coro e orchestra, a Live at Pompeii con tutti gli strumenti vintage originali dell'epoca, dal tour per i quarant'anni di Animals con la riproduzione della Battersea Power Station a Shine Pink Floyd Moon, l’opera rock di Micha van Hoecke che li vede sul palco insieme a Raffaele Paganini e ai danzatori della Compagnia Daniele Cipriani, fino a The Dark Side of the Moon - 50th Anniversary Tour. Ideato e organizzato da Razmataz Live, azienda milanese che si occupa della produzione e della promozione di spettacoli teatrali, concerti e festival, A Melpignano – Meridiano Salento nasce grazie alla collaborazione con numerose realtà salentine e alla fondamentale sinergia con il Comune di Melpignano. Fino all’11 agosto, il borgo salentino accoglie una manifestazione capace di spaziare tra diversi generi e discipline artistiche con esperienze e ospiti nazionali e internazionali. Info e programma www.amelpignano.com.





Clap! Clap!, Bluem, Okgiorgio, Tony Scorpioni per il Sei Festival a Corigliano d'Otranto





Nel Castello Volante di Corigliano d'Otranto prosegue la diciassettesima edizione del SEI Festival di Coolclub che fino al 16 agosto proporrà in giro per il Salento il suo viaggio musicale con il claim My Desire. Sabato 29 luglio (ore 22 - ingresso 10 euro), la tre giorni iniziata giovedì, si chiude con una lunga serata nell'atrio del Castello Volante. Si alterneranno Bluem, progetto della giovane cantautrice e produttrice Chiara Floris che trae la sua linfa vitale da miti e leggende e dalla natura selvaggia, in uno spazio senza tempo, più vicino al mondo onirico che a quello reale; Okgiorgio, musicista e produttore lombardo con un mix di suoni elettronici ricercati e potenti, tenuti assieme da un uso straniante delle parti vocali; Tony Scorpioni, con melodie nostalgiche, atmosfere avvolgenti, un impatto vintage e testi che parlano d’amore, mare, contrasti evocativi creati per mezzo di armonie accattivanti. In chiusura Clap! Clap!, pioniere del genere musicale "etno-elettronica" che nel corso degli anni ha collaborato, tra gli altri, con Paul Simon, Marco Mengoni, Eric Andre, ColdCut e ha lavorato a colonne sonore di videogames, serie animate e documentari. Ideato, prodotto e promosso da Coolclub, il SEI è realizzato con il sostegno del Fus – Fondo unico dello spettacolo del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, il patrocinio della Provincia di Lecce e dei Comuni di Lecce, Corigliano d’Otranto, Castro, Castrignano de' Greci e Melpignano e del Distretto Produttivo Puglia Creativa con il supporto di Vini Garofano e in collaborazione con Core a Core - Castello Volante, Dice.fm e altre realtà pubbliche e private. Info 3331803375 - www.seifestival.it.





Radio Battisti con Max Nocco e Massimo Colazzo a Corigliano d'Otranto





Prosegue la programmazione dell'Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano d'Otranto. Sabato 29 luglio (ore 21:30 - contributo associativo 7 euro) Max Nocco, musicista, scrittore, producer, incontra la voce narrante dell’attore Massimo Colazzo, per condure il pubblico nell’universo di Lucio Battisti, tra aneddoti, canzoni, vinili e tanta poesia. Grande attesa per Napulitanata con Peppe Servillo e Cristiano Califano che domenica 30 luglio (ore 21:30 - contributo associativo 20 euro) concluderà la programmazione del mese. Un omaggio alla cultura e alla canzone classica napoletana fra paradiso e veglia, un piccolo viaggio, senza limiti di tempo e di spazio che vede l’avvicendarsi di brani famosi con brani meno conosciuti e qualche volta dimenticati. Ma non per questo minori! Una rilettura raffinata e popolare di un repertorio di classici che vanno da Raffaele Viviani ad E.A, Mario fino a Renato Carosone. Un racconto di una Napoli non oleografica vista da una stanza che a volte gode di una vista bellissima. Peppe Servillo, storica voce degli Avion Travel sarà la voce, accompagnato da Cristiano Califano alla chitarra (compositore ed arrangiatore, già collaboratore per artisti come Massimo Ranieri ed Eugenio Bennato). Prima dei live (info e prenotazioni lumbroia@massimodonno.it - 3381200398) sarà possibile degustare primi e secondi piatti, insalatone, verdure, dolci e frutta, sorseggiando birre e il vino delle Cantine Duca Carlo Guarini di Scorrano.





Koffee groove in concerto a Galatone





Sabato 29 luglio (ore 21 - ingresso libero) alla New Trattoria da Santino in via Armando Diaz 34 a Galatone con il concerto dei Koffee groove prosegue la rassegna Suoni Streusi. Alberto Chetta (batteria), Andrea DePascalis (sitar), Roberto Romano (basso), Alex De Fusco (sax), Enrico Casciaro (chitarra) e Tonio Massaro (percussioni) proporranno i brani del cd d'esordio "Around". La rassegna Suoni Streusi, organizzata con la direzione artistica di Luigi Bruno e Andrea Baccassino, in collaborazione con Open Your Mind, Abac Entertainmet, Ill Sun Records, Collettivo Sbam all'interno dell'Estate Galatea promossa dal Comune di Galatone, ospiterà per tutta l'estate concerti ed esibizioni di band e progetti salentini tra musica e tradizione. Il programma proseguirà con il trio formato da Luigi Bruno, Franco Chirivì e Claudio Tuma (venerdì 4 agosto), un tributo a Sting e Police dei Kings of pain (venerdì 18 agosto), per concludere con Elettro Mascarimiri con Claudio Cavallo Giagnotti (giovedì 31 agosto). Info e prenotazioni tavoli 3807953637 - 3389919992.