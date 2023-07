LECCE - Il 31 luglio sarà una serata ricca di sorprese. Si terrà, infatti, nel Parco del Rauccio, una passeggiata notturna in compagnia della Cooperativa Terradimezzo ETS in collaborazione con la Proloco di Casalabate Marina di Squinzano. - Il 31 luglio sarà una serata ricca di sorprese. Si terrà, infatti, nel Parco del Rauccio, una passeggiata notturna in compagnia della Cooperativa Terradimezzo ETS in collaborazione con la Proloco di Casalabate Marina di Squinzano.





Assisteremo allo spettacolo emozionante dellaliberazione di alcuni animali curati dal Centro di Recupero Animali Selvatici di Calimera.

Degusteremo birre artigianali raccontate da Aristodemo Pellegrino, ideatore del progetto “Sulle vie della birra” e potremo osservare il cielo con la guida di Giovanni Maroccia esperto astronomo della NASA (Nuova Associazione Studi Astronomici). Accompagnati dalle guide della Cooperativa Terradimezzo si passeggerà poi al chiaro di luna nel Bosco di Rauccio. Un’occasione per immergersi in un’atmosfera meravigliosa e lasciarsi sedurre dalla natura che si svela al visitatore, regalandogli la magia della sua veste insolita, del suo volto più intimo e nascosto. Illuminati solo dalla luce della luna si percorreranno i sentieri del bosco in una quiete surreale, assistendo alla magia degli alberi che sveleranno i segreti della loro vita. Ascolteremo i suoni della notte e scopriremo in maniera diversa e più emozionante un ambiente che di solito, dopo il crepuscolo, appartiene agli abitanti della notte. La passeggiata sarà accompagnata dalle musiche del Maestro Andrea Cataldo.





INFORMAZIONI:

Appuntamento h. 18:30 in Area PreParco

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Info & prenotazioni 3339855341

È prevista una quota di partecipazione - Gratuito per i bambini sotto i 6 anni

Si raccomanda abbigliamento comodo da escursione, adatto alla frescura serale, bottiglietta d’acqua, repellente per le zanzare, eventuale materassino per sdraiarsi ad ammirare il cielo. Chi partecipa solleva da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta i promotori dell’iniziativa.