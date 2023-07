MESAGNE (BR) - Manca poco per il concerto di Vinicio Capossela: l’unica data estiva in Puglia di presentazione del suo nuovo album si terrà a Mesagne giovedì 3 agosto alle ore 21 in Piazza Orsini del Balzo. "Tredici Canzoni Urgenti" contiene 13 brani nati dall’urgenza di interpretare e dare voce ai problemi più stringenti del momento storico che stiamo vivendo. Oltre ai brani dello storico repertorio, l’eclettico artista presenterà un’imperdibile chiave di lettura del nostro tempo. - Manca poco per il concerto di Vinicio Capossela: l’unica data estiva in Puglia di presentazione del suo nuovo album si terrà a Mesagne giovedì 3 agosto alle ore 21 in Piazza Orsini del Balzo. "Tredici Canzoni Urgenti" contiene 13 brani nati dall’urgenza di interpretare e dare voce ai problemi più stringenti del momento storico che stiamo vivendo. Oltre ai brani dello storico repertorio, l’eclettico artista presenterà un’imperdibile chiave di lettura del nostro tempo.





Biglietti in vendita su DICE e Ticketone, oppure la sera del concerto – se ancora disponibili - al botteghino in Piazza, prima dell’inizio dello spettacolo. L'evento, patrocinato dal Comune di Mesagne, è sostenuto dalla coop. "Rinascita" progetto SAI – Sistema di Accoglienza e Integrazione. Grazie alla collaborazione tra "Puglia Walking Art" e "Bass Culture", fino al 3 agosto, coloro che mostreranno il biglietto per il concerto di Vinicio Capossela alla biglietteria della Mostra "Caravaggio e il suo tempo" – ospitata nelle Sale espositive del Castello Normanno Svevo - potranno usufruire del prezzo ridotto a 10 euro per l’ingresso.