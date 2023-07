Locorotondo, al via 'Eco Summer Tour'

LOCOROTONDO - Ogni martedì e venerdì, fino al 29 agosto, ci sono gli Eco Summer Tour. Visite guidate a Locorotondo. Ogni martedì alle 10.30 ci saranno tour in lingua inglese o francese e ogni venerdì, alle 18.00, si terranno visite guidate in lingua italiana.Prenotazione obbligatoria, per tutti i dettagli: Info-Point Locorotondo tel. 080 4312788 mail: infopointlocorotondo@gmail.com