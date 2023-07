- A Martina Franca un grande contest per influencer. Influencer Martina Franca contest è l’evento che sta richiamando l’attenzione di tantissimi follower che giungeranno in Valle d’Itria da ogni parte, per partecipare all’incontro con alcuni tra i più noti influencer del momento, che si svolgerà venerdì 7 luglio alle ore 21.00 nella centralissima Piazza XX settembre, nel centro storico di Martina Franca, con ingresso gratuito.